香港铁路标准︱前九铁主席田北辰称「大快人心」：打破英国顾问公司长年垄断

运输及物流局预告《香港铁路标准》即将面世，称《标准》不仅是香港自家品牌，目标是让它成为大湾区标准，乃至新世界标准之一。前九铁主席、实政圆桌召集人田北辰接受《星岛头条》访问时形容是「大快人心」，直言「等咗26年」，希望新标准能打破多年香港铁路工程顾问服务由两间公司垄断的情况，令世界各地，包括欧洲、亚洲及内地等公司能参与投标，在保证质素和安全的前提下，节省成本并加快兴建铁路。

田北辰：两间英国顾问公司长期垄断

田北辰表示，自他上任九铁主席首年的第二次董事会会议起，已就铁路工程标准由谁制订提出疑问，当时获悉标准由英国人订下，而相关顾问服务长期以来，均由两间英国顾问公司垄断，形容该标准造价昂贵、耗时漫长，直言「𠮶啲标准系有益边个、边个熟咪容易中标。」

容纳国内外标准有助大减造价

他解释，英国标准问题在于要求过高，形容是在无需要的情况下，为增加「抽佣」收入，令造价增加，就像「明明只须戴一个头盔，系要人哋戴三个」。他坦言，如果标准一日不修改，「两间公司一定千秋万世做落去」，而他认为如果《标准》能容纳国标或欧洲其他标准，有竞争力的海外公司参与投标便能大幅减低成本造价，亦能提高建造速度。

料港铁南港岛线西段或采新标准

至于《标准》品质和安全性方面，田北辰指，现时国标的安全系数非常不错，「全世界都揾内地去起铁路」，加上《标准》是将可接受范围扩展到全世界，包括瑞士、瑞典、日本等标准，而《标准》主要涵盖铁路基建、土木工程、机电工程、信号系统等。他指现时港铁北环线支线已采用国家标准，相信推出后最快有机会采用《标准》的，将是港铁南港岛线西段。

翻查资料，北环线支线跨境铁路工程，政府将采用内地标准兴建。路政署署长邱国鼎去年接受《星岛》访问时指，支线工程目标2034年同步开通，较原本计划早2至4年，强调内地铁路标准已是「国际领先」，对安全绝对有信心。

记者：陈俊豪