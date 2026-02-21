宏福苑安置｜范骏华支持政府提高收购价 反映极大诚意 民建联：顺应绝大多数居民共同期望

财政司副司长黄伟纶今日（21日）举行记者会，公布大埔宏福苑长远居住安排方案。政府会收购受火灾影响的7座大厦，向未补价单位业主提供实用面积每呎8,000元收购价，已补地价单位则每呎10,500元收购算，收购成本将涉68亿元。立法会选委界议员范骏华支持政府收购业权方案，以回应大部分宏福苑业主希望尽快解决长远安置问题，收购业权的价格亦较一般估算高，反映政府对灾民的关心，有助居民获得更合理支援，形容政府在处理事件上已给予极大诚意。

他明白居民对屋苑有感情，但始终灾难已发生，相关楼宇亦不宜居住，待原址重建或需时甚长，要解决长远住宿安排不能只单靠政府，需要各方同心协力去处理问题，并谓当局安排已充分兼顾情、理、法，呼吁居民积极考虑接受，免却具极大不确定的索偿程序和漫长的等待，尽早展开新生活。

至于未受火灾波及的宏志阁，他认同政府需尊重私人产权，且没有现行法例可强行回收，呼吁业主尽早达成共识，即与政府沟通探讨可行的方案。

民建联认同政府尊重私有产权及法律考虑处理宏志阁

立法会房屋事务委员会下周一( 23日 )召开特别会议讨论相关安排。民建联表示，支持政府收购业权，并以收购业权为核心方向，同时提供多元灵活选择，方案中政府收购业权的价格较一般估算有所提升，民建联认同是充分反映政府对灾民的深切关心和额外体恤，有助居民获得更合理补偿，减轻压力。

对于未受火灾波及的宏志阁，民建联认同政府是尊重私有产权及法律考虑。整体而言，从资源分配的角度出发，民建联亦认同是次方案是从情、理、法的维度全面保障灾民权益，体现方案的周全性及人文关怀。

民建联相信今次方案顺应绝大多数居民的共同期望，将有效加速安置进度，平衡公帑使用，为大埔社区带来长远稳定与新生。民建联呼吁社会各界团结支持政府落实方案，并将继续密切监察执行情况，协助灾民解决实际困难，共同建设更美好的香港。

有居民指今日公布收购价较当初问卷提出的金额高

身兼大埔区「大厦管理工作小组」主席的经民联区议员罗晓枫认为，宏福苑居民的家庭状况及生活处境各异，面对的实际情况亦有所不同。他特别提到，政府早前推行「一户一社工」的模式，直接与每一户居民接触，深入了解他们对中长远房屋的需要，是最有效、最直接及最客观的统计方法。他认为今日公布的方案是经过专业团队整合分析，并在平衡各方因素后，最大限度贴近居民切身需要和意愿的结果。他续指，有居民看完政府公布后向他表示，比起当初问卷提出的金额高，强调政府在厘定最终业权回购价时，既要回应居民的意愿，但亦要留意公帑运用。

梁美芬欢迎宏福苑援助基金拨出28亿元

港区全国人大代表、立法会议员梁美芬表示，欢迎宏福苑援助基金拨出28亿元，支援政府一次性收购行动，连同用40亿公帑，合共68亿元用作收购业权 。她称宏福苑受影响的小业主并非富裕人士，而是多年辛勤积蓄才置业的基层家庭，绝非单一住户可自行透过银行、保险或地产代理处理物业买卖问题那般简单，因为涉事单位已被焚毁，而不少业主仍背负按揭贷款。她全力支持政府介入协助，以较为果断精准的方式处理事件。

她又建议政府可有目标地向有实力的慈善基金作专项为宏福苑灾后重建的工作募捐，呼吁社会各界尽力协助灾民，在合理时间内落实安置安排。现时最早可于年底入伙的过渡安排，期望各方不要拖延，应向前推进，尽快协助灾民走出现有困局。

梁文广倡为居民提供「白居二」资格

身兼房委会委员的立法会议员梁文广表示，政府在平衡公帑运用及居民意见后，提供收购业权及「特设销售计划」等多元选项，让居民可按自身情况选择，做法值得欢迎。他认为，政府在咨询后提高收购价，是从居民角度出发的体恤之举，相信居民会更容易接受。

对于「特设销售计划」提供近四千个房委会及房协的全新资助出售单位，梁文广表示欢迎，认为有助居民尽快安居。他亦建议政府可考虑为居民提供「白居二」资格，让他们可在居屋第二市场购买未补价单位，增加住屋选择。

促协助宏志阁居民达共识

梁文广指出，目前方案未涵盖未受大火波及的宏志阁，政府应主动协助居民达成共识。他认为，若居民同意政府以整体收购业权方式处理，将有助加快规划整个地块的未来用途。