财政预算案2026｜工总倡全面撤销烈酒税 林世豪：巩固贸易地位非鼓励饮酒

财政预算案下周三（25日）出炉，香港工业总会主席林世豪今日（21日）出席电视节目表示，政府应完全撤销烈酒税，以巩固香港的国际贸易中心地位，并带动仓储、物流等相关产业发展，强调减税旨在推动贸易而非鼓励市民饮酒。

吁全面撤销烈酒税

工总早前就预算案提交意见书时，建议全面撤销烈酒税。林世豪表示香港作为自由贸易港，应撤销所有烈酒税，包括目前10%、适用于200港元以上烈酒的税率及门槛。他指出，烈酒税降低后首9个月，烈酒贸易额已录得17%增长，证明减税能有效推动贸易。

惠及仓储、物流、饮食等产业链

他分析，如实现零税率，烈酒将无需存于保税仓，令全港成为一个「大型保税区」，有助香港与其他亚洲免税地区竞争；认为不仅能简化物流手续，香港更能发挥桥梁角色，协助欧美烈酒进入内地市场，同时推动内地烈酒走向国际，从而惠及仓储、物流以至饮食等整个产业链。

酒价降低不会令市民饮用更多烈酒

被问及烈酒税200元的门槛被取消后，会否鼓励市民饮用烈酒。林世豪强调，减税目的为提升产业及巩固贸易地位，而非鼓励本地消费，不相信酒价降低会导致市民饮用更多烈酒。

对于撤销烈酒税有助推动夜经济的说法，林世豪表示不同意，他举年宵为例，指出年宵非以饮酒作招徕，但依然吸引不少人流。认为夜经济的兴旺取决于整体社会氛围，而非单靠饮酒带动。

市场「无形之手」能自我调节夜经济

至于有建议推出夜间消费券，他同样认为没有必要。他深信市场的「无形之手」能自我调节，若经济环境向好，食肆等商户因应需求自然会延长营业时间。他举例，现时仍有餐厅晚市预约爆满，证明优质的服务和出品才是致胜关键，市场力量会迫使整个业界提升质素，不应强行「谷人出去」消费，政府无需特别介入，而是要营造一个有利消费的整体环境。

林世豪指出本港去年第四季GDP预估增3.8%，认为作为一个成熟经济体，形容本港经济一路向好。被问及对本港的开源建议，林世豪指出现时经营帐户回复正数，政府的焦点应从过去填补财政缺口的思维，转向投资未来，谋求长远的社会及经济收益。他指，政府近年积极推动新兴产业及北部都会区发展，若能吸引生物科技、大健康、数据中心等大型企业落户，将有助香港经济成功转型。

发挥4间百大大学优势

林世豪认为，香港发展策略不应以低成本与人竞争，而是要突显其独特优势，「唔可以同人斗平，要斗靓」。他指出，全球首100间大学中，香港占了四席，能为本地科研领域持续输送大量优秀人才。加上地缘政治变化背景下，许多外国顶尖科研团队正寻求来港发展的机会，香港应把握此机遇，积极招揽海外团队，以推动创科及新兴产业的发展，为未来的增长奠定坚实基础。

另外，林世豪期望预算案可继续支援中小企，希望政府体谅现时中小企的营商环境，尽量减免费用，如利得税、牌照费，亦建议优化及延长「还息不还本」安排。