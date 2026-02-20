Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑安置方案明公布 政府拟收购业权 传呎价增至8000至逾万元 宏志阁不在收购计划

政情
更新时间：17:11 2026-02-20 HKT
大埔宏福苑火灾发生至今近3个月，政府早前发问卷收集居民对长远安置意见，据悉，政府最快明日（21日）下午公布具体方案。《星岛》今日报道，问卷调查显示只接受「原址重建」的居民的比例非常少，预料政府极大机会收购业权，放弃「原址重建」。至于收购价，有消息指未补地价及已补地价单位的收购价，分别增至8000元及超过1万元，比早前测量师学会估算的6000元及8000元为高。

目前「宏福苑援助基金」剩余约30亿元，若政府提出收购，资金不足以全购屋苑业权，须额外动用公帑，或涉及以十亿元计支出。

黄伟纶开记者会交代 不考虑「原址重建」方案

由财政司副司长黄伟纶领导的「应急住宿安排工作组」，新年期间亦「赶工」制定长远安置方案，据悉他与其他官员明日举行记者会，交代详细方案。

据了解，政府问卷结果显示，只有非常少比例的灾民选择只接受「原址重建」，反映居民尽快解决上楼问题。政府早前表明，7栋大厦「内伤」严重须拆卸，惟原址重建旷日持久，须动用公帑补贴，若要落实耗时10年，而居于宏福苑的大多是长者，恐怕经不起10年时间折腾，因此政府倾向收购业权，不会考虑「原址重建」方案。

政府将调高宏福苑收购价

根据测量师学会早前对宏福苑火灾前的市价估算，未补地价单位为每呎6000元，已补价单位每呎8000元，惟部分业主质疑偏低，难让居民在同区买楼。政界预料当局会调高收购价金额，有报道指分别提升至每呎8000元及超过1万元。

黄伟纶上月曾表示，收购业权涉近60亿元，预计除「大埔宏福苑援助基金」，亦需动用公帑。目前「援助基金」只剩余约30亿元，若政府提出收购业权，随著收购价提高，意味须动用更多公帑。政界中人指，外界有说法以为火险赔偿达20亿元，但其实这只是上限，也要视乎每个单位的损毁程度，最终可能不会赔足20亿元，若然只得一半，按此粗略计算，连同约30亿元「援助基金」、约10亿元保险赔偿，政府可能要额外动用约20亿元公帑才可完成收购。

宏志阁不在收购方案当中

消息指，若业主决定将业权统一出售予政府，保险索偿权亦会随之转移给政府，好处是消除保险索偿的复杂程序，业主毋须漫长等待，因此由政府收购业权，实际上由政府「买埋（保险赔偿的）不确定性」。

宏福苑8座大厦中，宏志阁是唯一一座未受火灾波及，据悉考虑到法律问题，宏志阁现阶段不包括在收购方案当中。

政府早前问卷提及的宏福苑长远安置方案： 

预计入伙/可用时间 项目名称/安置方式 (地区/项目类别)
2026年9月底 九龙湾 盛致苑 (跨区/绿置居2025)
2027年8月底 锦田 汇熙苑 (跨区/居屋2025)
2027年9月底 东涌 裕丰苑 (跨区/居屋2025)
2028年7月底 屏山 朗风苑 (跨区/居屋2025)
2028年10月底 启德 启阳苑 (跨区/居屋2025)
2028年12月底 将军澳 影辉苑 (跨区/居屋2025)
最快2029年 大埔颂雅路西选址 (原区/新发展项目)
最快2033年 大埔广福公园选址  (原区/新发展项目)

根据政府早前派发的问卷，当局提出多个选项供居民选择，其中最快可供居民重置居所的是九龙湾盛致苑，最快今年9月入伙。大埔原区亦有两个选址，包括颂雅路西及广福公园，最快分别在2029年及2033年入伙，前者提供1500个单位。

新居屋方面，包括锦田汇熙苑、东涌裕丰苑、屏山朗风苑、启德启阳苑及将军澳影辉苑，其中锦田汇熙苑最快可在2027年8月底入伙。至于「楼换楼」选项，即是与政府「以物易物」，换取一个价格相若的居屋单位，毋须补任何差额。

