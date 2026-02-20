十五五规划｜林定国：须持续守正创新 强化法治制度支持国家整体改革发展

国家「十五五」规划下月出台。律政司司长林定国今日（20日）出席电台节目时表示，今年是「十五五」规划的开局之年，会配合规划令国家更法治化、市场化、国际化。他强调，法治很重要，香港要在政策上强化法治制度，支持国家整体改革发展。

称须「守正创新」 拓新兴市场

林定国指出，香港虽已累积传统优势，拥有国际上推崇的法律制度，维持安全环境，令投资者利益受保障，获得公平对待，令他们愿意来香港投资，但强调，仍要持续「守正创新」，配合国际大形势作出改善，如将金融服务推广至新兴市场，包括中东或中亚等地，称「唔可以食老本」。

指「行政主导」与三权分治无冲突

林定国指，「一国两制」最高原则是维护国家利益，香港要主动发挥相关优势，帮助国家发展。他又指，香港作为国家资金最流通、开放和国际化的地方，要用好自身角色，与国际作联系。他强调香港是「行政主导」，当中有「三权分置」概念，虽不会形容为「三权分立」，但两者没有冲突，只要运用好「行政主导」，便能有效地帮助香港融入国家发展大局。

林定国表示，香港其中一个特色是法律制度与内地有所不同，会思考如何更好帮助国家整体发展，以支持国家改革开放的发展。而今年工作重点包括协助其他政策局在法律方面提供相关协助，以配合香港整体规划，例如北部都会区的发展。