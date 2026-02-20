财政预算案2026｜陈恒镔倡抽奖式消费券设百万大奖 林筱鲁促设大湾区人才库配对劳动力

新一份《财政预算案》将于下周三（25日）公布，多个政党均提建议，其中民建联提出针对餐饮零售的抽奖式电子消费券，消费者于周一至五在港消费指定金额后，可获抽奖机会，中奖者需于当周的星期六日使用消费券，借以鼓励留港消费。该党立法会议员陈恒镔今早（20日）在电台节目中表示，澳门及台湾都在做相类似的消费券，若政府有盈余，拿10亿、8亿元出来，足以令市道非常畅旺。

民建联倡政府可提供消费券供抽奖 宽减长者自住物业差饷

他续称，抽奖式电子消费券可以提供不同价位的消费券，形容是多有多中、少有少中，可以几百元至几千元不等，甚或设置大奖100万元都可以，每当需要用消费券时，市民或多或少都会再消费多一点，即可推动市道。

至于其他「派糖」措施，该党又建议恒常宽减长者自住物业差饷，他解释近年少了宽免，很多长者已退休没有收入，反映每季都要交差饷相对吃力，因此建议若相关单位属长者自住，可作相应减免，以令长者安心。

该党亦建议提高子女免税额，由13万元增加至15万元；延长初生子女可享额外免税额的时间，由两年增至三年，并设立聘请外佣开支扣税额。陈恒镔表示，子女免税额相关措施，既可鼓励生育，亦希望可以帮到中产纾缓压力。

林筱鲁：「四大工程」推动深层改革 检讨中高龄就业计划

另外，选委界立法会议员林筱鲁提出「四大工程」推动深层改革。他在同一节目上形容，今年是好好的契机，从每年一度的调整，藉「十五五」规划以处理一些较为长期的结构性问题，指出「四大工程」代表社会现有4大问题，即社会结构、经济结构、城市管理、行政系统，强调四者都是相连相关，可透过科技去处理。

针对社会各种结构性问题，他指现有劳动力与新经济需要的劳动力有错配，但不应即时淘汰原有劳动力，建议政府设立劳工市场科技配对平台，建立大湾区人才库，以了解不同人才身处于哪个区域，再因应市场需要进行配对。

他亦建议要检讨中高龄就业计划、检讨持续进修基金，强调未来要协助现有劳动力转型，教育、人力、培训等三方结合有其必要性，而设立社会服务奖励券，是为了让长者可以服务社会同时获得一些奖励，以鼓励更多人投身服务社会的行业。

记者：郭咏欣

