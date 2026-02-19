港人初二北海道遇袭 特区政府向日本驻港总领事表示关注 要求保障香港旅客安全

春节期间，日本北海道初二（18日）凌晨发生一宗港人在札幌市内餐厅被人用啤酒瓶殴打头部的案件。特区政府今日（19日）发新闻稿，提醒前赴日本的港人注意安全，并指已就事件向日本驻港总领事表示关注，要求日本政府依法保障香港旅客在日的人身安全。

香港入境事务处（入境处）在得悉事件后，已即时透过外交部驻港特派员公署及中国驻札幌总领事馆了解并跟进事件，并按当事人意愿提供可行的协助。

特区政府已就事件向日本驻港总领事表示关注，要求日本政府依法保障香港旅客在日的人身安全。入境处会继续与外交部驻港特派员公署及中国驻日本使领馆保持紧密联系，向在日港人提供需要的适切协助。

在外香港居民如需协助，可致电入境处「协助在外香港居民小组」的24小时求助热线，电话：(852)1868；透过「入境处流动应用程式」以网络数据致电「1868」热线或使用1868聊天机械人；发送讯息至1868WhatsApp求助热线或1868微信求助热线；或提交网上求助表格求助。

中国驻札幌总领事馆在2月18日发文，指当日凌晨，1名中国香港居民在北海道札幌市内餐厅被人用啤酒瓶殴打头部，警方当场逮捕日本人嫌犯。中国驻札幌总领馆已向当地警方提出交涉，要求警方依法执法，严肃追究加害者责任，切实维护中国公民安全与合法权益。