Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港人初二北海道遇袭 特区政府向日本驻港总领事表示关注 要求保障香港旅客安全

政情
更新时间：18:15 2026-02-19 HKT
发布时间：18:15 2026-02-19 HKT

春节期间，日本北海道初二（18日）凌晨发生一宗港人在札幌市内餐厅被人用啤酒瓶殴打头部的案件。特区政府今日（19日）发新闻稿，提醒前赴日本的港人注意安全，并指已就事件向日本驻港总领事表示关注，要求日本政府依法保障香港旅客在日的人身安全。

香港入境事务处（入境处）在得悉事件后，已即时透过外交部驻港特派员公署及中国驻札幌总领事馆了解并跟进事件，并按当事人意愿提供可行的协助。

相关新闻：港人初二北海道遇袭 遭日汉啤酒樽扑头

特区政府已就事件向日本驻港总领事表示关注，要求日本政府依法保障香港旅客在日的人身安全。入境处会继续与外交部驻港特派员公署及中国驻日本使领馆保持紧密联系，向在日港人提供需要的适切协助。

在外香港居民如需协助，可致电入境处「协助在外香港居民小组」的24小时求助热线，电话：(852)1868；透过「入境处流动应用程式」以网络数据致电「1868」热线或使用1868聊天机械人；发送讯息至1868WhatsApp求助热线或1868微信求助热线；或提交网上求助表格求助。

中国驻札幌总领事馆在2月18日发文，指当日凌晨，1名中国香港居民在北海道札幌市内餐厅被人用啤酒瓶殴打头部，警方当场逮捕日本人嫌犯。中国驻札幌总领馆已向当地警方提出交涉，要求警方依法执法，严肃追究加害者责任，切实维护中国公民安全与合法权益。

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
影视圈
4小时前
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
影视圈
22小时前
公屋舞狮舞入单位 逼爆大门动作劲可爱 住户自爆封利是银码｜Juicy叮
00:21
公屋舞狮舞入单位 逼爆大门动作劲可爱 住户自爆封利是银码｜Juicy叮
时事热话
5小时前
26岁港男离奇陈尸台北五星级酒店 疑未按时退房职员查看揭发
00:45
26岁港男陈尸台北五星级酒店 母闻噩耗崩溃最快周六抵台认尸
两岸热话
5小时前
90年代TVB「多情小生」劲走样？近照惊见断崖式衰老 身形暴瘦健康惹担忧
90年代TVB「多情小生」劲走样？近照惊见断崖式衰老 身形暴瘦健康惹担忧
影视圈
9小时前
多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...
多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...
饮食
2026-02-18 12:50 HKT
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
时事热话
3小时前
中环天桥封闭！连接ifc至中环码头19年 网民集体怀念「无围板果阵真系好靓好舒服」
中环天桥停用！连接ifc至中环码头19年 网民集体怀念「无围板果阵真系好靓好舒服」
生活百科
22小时前
一粥面二人盆菜优惠！$148叹花胶蚝豉鸭掌+乳鸽 限时6日75折
一粥面二人盆菜优惠！$148叹花胶蚝豉鸭掌+乳鸽 限时6日75折
饮食
2026-02-18 14:27 HKT
中山好去处2026｜中山一日游12大景点！必访古天乐家乡/中山驰名乳鸽/客家土楼农家菜 附交通
中山好去处2026｜中山一日游12大景点！必访古天乐家乡/中山驰名乳鸽/客家土楼农家菜 附交通
旅游
7小时前