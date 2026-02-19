强化公务员评核机制初期在特定职系试行 杨何蓓茵：避免标准过宽或过严

公务员事务局局长杨何蓓茵表示，《施政报告》提出强化公务员评核机制及建立「部门首长责任制」两项措施，将于今年上半年陆续出台。其中，强化评核机制将会分阶段推行，初期以试验形式在特定公务员职系中率先试行，其后再检视成效，探讨是否有需要微调或进一步优化的空间。

杨何蓓茵接受电台访问时强调，强化评核机制目的，是希望上司能更贴近政府的尺度评核公务员，避免出现标准过于宽松或过于严格的情况。她透露，具体执行细节仍在详细考量中。

料今年上半年提交立法会审议

至于「部门首长责任制」方面，杨何蓓茵指出，局方已展开订立《公务员敍用委员会条例》附属法例的相关工作，预计可于今年上半年提交立法会审议。

去年政府发生采购冒牌樽装水事件，政府其后决定撤回物流署署长陈嘉信获颁授的银紫荆星章。杨何蓓茵回应指，政府与其他机构，若工作有不足之处，便应虚心承认，「系做得无咁满意的地方，我哋系承认嘅，有啲地方系唔符合期望，最重要系我哋知道邉度做得唔好，尽快去改善」。她又指，若需要提升同事的能力，就要提升。她强调，凡事应看事情本质，政府在这次事件中已作出恰当的处理。事件涉及几位物流署同事警觉性不足，他们已为此承担责任。

不会因单一事件动摇公众对公务员信心

不过，杨何蓓茵亦指出，当政府工作做得好时，同样会获得市民认同。她以去年宏福苑大火后，社署迅速启动「一户一社工」机制为例，前线人员尽心尽力为灾民提供支援，社署其后收到大量灾民的感谢信，表达谢意。这证明只要政府工作到位，市民是会看见并表示欣赏的，相信不会因为单一事件而动摇公众对整个公务员团队的信心。

杨何蓓茵表示，去年接连举行启德体育园开幕前演练、统筹全运会、立法会选举等活动，皆动用大量公务员，结果都令人满意，公务员团队的士气并无受到影响，相信会继续好下去。她认为，过去一年发生的事件对公务员团队的士气并未因此受影响，并相信团队表现会持续向好。

虽然近年公务员整体流失率有所改善，但政府内部反映政务职系（AO）仍有一定数量的空缺，有意见指现有同事需一人身兼两职。对此，杨何蓓茵解释，政务职系的招聘门槛向来较高，必须确认应征者具备足够能力才会聘用。若应征人士未能达到要求，当局不会勉强填补空缺。她强调，政务主任的工作性质复杂，对个人的承担感、智慧、情商，以至抵受压力的能力均有极高要求，因此目前仍有空缺实属正常。她续称：「有时若隔离𠮶位暂时空缺，需要兼顾，对AO都系好基本的要求」」她补充，随著政务职系的应征人数持续增加，相关空缺正在逐步减少，外界无需过于忧虑。

相关新闻：

陈嘉信冒牌水无疏忽 惟首长须承责撤星章

宏福苑大火｜「一户一社工」已接触所有受影响家庭 协助长远安置及生活复常

AO实习︱政务职系暑期实习计划接受申请 与现职共事汲取经验 即睇申请资格/连结/截止日期

