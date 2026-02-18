何永贤访启德简约公屋参与「迎春同乐 共聚启德」市集活动 住户感恩居住环境改善

房屋局局长何永贤上周五（13日）到访启德世运道简约公屋，参与迎春市集并探望居民。有住户分享，对比过往租住的「㓥房」，简约公屋的环境更舒适，省下的租金亦可让儿子有更好的发展。新一批简约公屋正接受申请，2月20日前申请可获优先处理。

参与市集活动 与居民同乐

何永贤与房屋局副局长戴尚诚上周五（2月13日）到访启德世运道简约公屋，参与「迎春同乐 共聚启德」市集活动。现场设有多个游戏及挥春摊位，何永贤亦与街坊互赠手写挥春，充满节日气氛。活动举办了漂漆及彩绳编织等工作坊摊位，吸引不少居民参与，制作独一无二的漆扇及饰物。

住户赞环境改善 租金大减

何永贤一行人亦联同营运机构及建筑团队探望居民。有妈妈分享入住后的喜悦，指以往一家人居于仅百来呎、租金高昂的「㓥房」。她表示，现时居住环境更为舒适，省下来的租金也可让儿子得到更好的照顾和发展。

新一批简约公屋接受申请

新一批简约公屋现正接受申请，包括启德世运道（第二期）逾3,000个单位，以及柴湾常安街、屯门欣宝路及屯门青发街另外3个项目。当局呼吁有需要的市民把握时间，于2月20日前提交申请，将可获优先处理。