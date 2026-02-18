Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

何永贤访启德简约公屋参与「迎春同乐 共聚启德」市集活动 住户感恩居住环境改善

政情
更新时间：15:00 2026-02-18 HKT
发布时间：15:00 2026-02-18 HKT

房屋局局长何永贤上周五（13日）到访启德世运道简约公屋，参与迎春市集并探望居民。有住户分享，对比过往租住的「㓥房」，简约公屋的环境更舒适，省下的租金亦可让儿子有更好的发展。新一批简约公屋正接受申请，2月20日前申请可获优先处理。

参与市集活动 与居民同乐

何永贤与房屋局副局长戴尚诚上周五（2月13日）到访启德世运道简约公屋，参与「迎春同乐 共聚启德」市集活动。现场设有多个游戏及挥春摊位，何永贤亦与街坊互赠手写挥春，充满节日气氛。活动举办了漂漆及彩绳编织等工作坊摊位，吸引不少居民参与，制作独一无二的漆扇及饰物。

住户赞环境改善 租金大减

何永贤一行人亦联同营运机构及建筑团队探望居民。有妈妈分享入住后的喜悦，指以往一家人居于仅百来呎、租金高昂的「㓥房」。她表示，现时居住环境更为舒适，省下来的租金也可让儿子得到更好的照顾和发展。

新一批简约公屋接受申请

新一批简约公屋现正接受申请，包括启德世运道（第二期）逾3,000个单位，以及柴湾常安街、屯门欣宝路及屯门青发街另外3个项目。当局呼吁有需要的市民把握时间，于2月20日前提交申请，将可获优先处理。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
影视圈
6小时前
郑欣宜消失近一年罕有现身办年货 一个细节泄露健康状况
郑欣宜消失近一年罕有现身办年货 一个细节泄露健康状况
影视圈
2026-02-17 12:00 HKT
央视马年春晚丨王菲歌声妆容罕惹负评：如老了10年 香港天王夺最高收视 迪丽热巴靓绝全场
央视马年春晚丨王菲歌声妆容罕惹负评：如老了10年 香港天王夺最高收视 迪丽热巴靓绝全场
影视圈
2026-02-17 14:00 HKT
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老板 网民神回复：咁咪悭返！｜Juicy叮
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老板 网民神回复：咁咪悭返！｜Juicy叮
时事热话
2026-02-17 14:06 HKT
马年金钞热销卖到断市 仅售千元 大赞好过现金利是「纪念理财一举两得」
马年金钞热销卖到断市 仅售千元 大赞好过现金利是「纪念理财一举两得」
投资理财
2026-02-17 10:38 HKT
车公庙求签︱刘业强为香港求得第二十二签中签 连续第九年中签 签文：但凡见利莫忘义
00:44
车公庙求签︱刘业强为香港求得第二十二签中签 连续第九年中签 签文：但凡见利莫忘义
社会
6小时前
车公庙求签︱第22签属「伪中签」？ 解签师傅：提醒港人「带眼识人」防范被骗
04:11
车公庙求签︱第22签属「伪中签」？ 解签师傅：提醒港人「带眼识人」防范被骗
社会
4小时前
曾志伟秘飞温哥华跟前港姐冠军团年 表现亲暱女方难禁仰慕目光 红光满面饮饱食醉
曾志伟秘飞温哥华跟前港姐冠军团年 表现亲暱女方难禁仰慕目光 红光满面饮饱食醉
影视圈
19小时前
农历新年习俗︳年初二15个禁忌：唔好洗衫呻饿 这样做会扫走财富
亲子
2026-02-17 12:00 HKT
奇景！年初一北上直行直过 网民惊呼：罗湖e道竟然唔使排队｜Juicy叮
奇景！年初一北上直行直过 网民惊呼：罗湖e道竟然唔使排队｜Juicy叮
时事热话
3小时前