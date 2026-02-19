Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

农历新年︱特首、司局长向《星岛》读者拜年 李家超：带领香港写下繁荣稳定新篇章

政情
更新时间：07:00 2026-02-19 HKT
发布时间：07:00 2026-02-19 HKT

今日（2月19日）是年初三，行政长官李家超及一众司局长，透过《星岛头条》向全港市民拜年。

行政长官李家超：

马年伊始，我祝愿《星岛日报》读者新春大吉，和乐安康。新一年，政府将贯彻锐意改革，创新求变的精神，把握国家「十五五」规划带来的庞大机遇，带领香港经济延续强势、开创新局，并致力团结社会，发展经济、改善民生，写下香港繁荣稳定新篇章。

行政长官李家超。政府新闻处
行政长官李家超。政府新闻处

政务司司长陈国基：

骏马扬蹄福乐至。展望丙午马年，特区政府将带领香港在国家「十五五」规划中展现更大担当，与市民一同抓紧历史机遇，分享发展成果。祝《星岛日报》读者心想事成、喜气洋洋！ 

政务司司长陈国基。陈国基FB
政务司司长陈国基。陈国基FB

财政司司长陈茂波：

金马迎春、马年大吉！在此祝愿各位龙马精神、万事胜意、家庭幸福！

今年是「十五五」规划的开局之年，我们将更积极融入和服务国家发展大局，以自身所长、服务国家所需。展望新一年，外围环境充满挑战，但也将会有不少新机遇。我们将积极拼经济、谋发展，大力吸引企业、汇聚人才，让多元化发展的成果更好惠及市民。

财政司司长陈茂波。陈茂波FB
财政司司长陈茂波。陈茂波FB

律政司司长林定国：

骏马迎新岁，家安福运亨！马年伊始，我祝愿香港骏业腾飞、马到功成！各位市民龙马精神、平安顺遂、新年进步。新一年让我们同心协力，并驾齐驱，为国家构建繁荣稳定的美好前景！

律政司司长林定国（右）。林定国FB
律政司司长林定国（右）。林定国FB

政务司副司长卓永兴：

恭祝全港市民马年顺景、马到功成！国家国运昌隆、国泰民安！香港一马当先、马年丰收！马象征奋进与力量，在「十五五」开局之年，特区政府与香港社会各界同心同德，马力全开，以万马奔腾的磅礡气势、马不停蹄的干劲，全力拼经济、谋发展，令香港经济更畅旺、市民更幸福安康。

政务司副司长卓永兴。卓永兴FB
政务司副司长卓永兴。卓永兴FB

财政司副司长黄伟纶：

踏入马年，我祝愿香港经济稳步上扬，各行各业蓬勃兴旺！大家身体健康、龙马精神、万事如意！来年，我期望继续与各界携手，建设更美好香港，也盼望与大家一起关心和帮助社会上有需要的朋友，让香港满载爱心。

财政司副司长黄伟纶。黄伟纶FB
财政司副司长黄伟纶。黄伟纶FB

律政司副司长张国钧：

新一年，我们会马不停蹄，善用香港普通法制度的独特优势，加快推动大湾区的法治建设，更好发挥「香港专业服务出海平台」的作用，为国家和香港发展贡献力量！祝各位龙马精神、好运奔腾！

律政司副司长张国钧。张国钧FB
律政司副司长张国钧。张国钧FB

文化体育及旅游局局长罗淑佩︰

骏马迎春，万象更新。文化体育旅游并进，同心开创香港新篇。祝愿香港百业兴旺，市民龙马精神，万事如意。新春进步，共创璀璨丰年！

环境及生态局局长谢展寰︰

各位马年好！我谨代表环境及生态局仝人恭祝大家在马年事事顺利、马到功成。新一年，环境及生态局会策马前行，主动积极融入国家「十五五」规划大局，亦会马力全开，持续推动绿色低碳转型，和大家共建美丽香港。

创新科技及工业局局长孙东︰

马年纳福，祝大家龙马精神、万事胜意！新一年，我们会快马加鞭推进创科发展，令香港取得更多亮丽成果，扬名四海。恭喜恭喜！

房屋局局长何永贤︰

祝大家马年如意，岁岁平安！房屋局会继续与社会各界携手并肩，塑造更多幸福的屋邨与社区，协助不同阶层市民安居乐业。

劳工及福利局局长孙玉菡︰

骏马奔腾，好运加「马」。马象征著活力充沛，勇往直前。 劳福局上下将继续以创新求变的思维，做好保障劳工、关爱弱势社群和吸引人才的工作。我代表劳福局仝人，谨祝大家龙马精神，身体健康。做生意的骏业宏开，打工仔马到功成。新一年事事顺利。

财经事务及库务局局长许正宇︰

马年伊始，祝愿各位龙马精神，马到功成！我们会继续以金融赋能产业，与巿民一起把握各种黄金机遇，愿家家金银满屋，财源广进！

民政及青年事务局局长麦美娟︰

民青局秉持以民为本的施政精神，把工作做深做广，推动社区、家庭和青年三方和谐发展。祝各位马年吉祥，福气满门，家和万事兴！

运输及物流局局长陈美宝︰

丙午马年，我祝愿运输及物流业界客通四面、货聚八方。做生意的朋友骏业宏开，各位与家人好友龙马精神，做任何事都马到功成！

保安局局长邓炳强︰

骏马奔腾迎新岁，国安家安展宏图！保安局祝大家马运亨通、身体健康！我们会谨守岗位，维护国家安全，让市民安居乐业，国安家安！

公务员事务局局长杨何蓓茵：

骏马载福来，我恭祝各位马年万事如意、香港百业兴旺﹗新一年公务员队伍会继续支持行政长官施政，为香港拼经济、谋发展、惠民生。

教育局局长蔡若莲：

骏马奔腾，万象更新！踏入马年，祝愿大家身体健康、万事如意！同学笑口常开、学业进步！新一年，教育局会继续与大家同心协力，推动优质教育，为香港培育更多德才兼备的栋梁人才。

商务及经济发展局局长丘应桦︰

新的一年，我们会「策马扬鞭」，主动积极对接「十五五」规划，善用香港优势，为经济注入新动力。祝各位市民龙马精神、马到功成！

发展局局长宁汉豪︰

新一年是丙午马年，我代表发展局向大家拜年，恭祝各位龙马精神、万事如意、阖家幸福！马象征奔腾不息、奋发向前，正是香港当前全力推进高质量发展的写照。新一年，期盼我们各项工作都马到功成，让市民共享发展红利，共创更美好未来！

署理政制及内地事务局局长胡健民：

今年是「十五五」规划开局之年，香港将迎来新的发展机遇。我们必须主动对接国家政策，更好融入和服务国家发展大局。恭祝大家马年顺景，马到功成！

