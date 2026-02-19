Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

议政随想︱范骏华：《审慎务实 蓄力未来》

政情
更新时间：07:30 2026-02-19 HKT
发布时间：07:30 2026-02-19 HKT

近年香港正处于多重转型交汇的关键时刻，地缘政治与全球经济格局重塑，本地产业结构必须加快升级转型。以灭赤为根本，如何在审慎理财的前提下投资未来、协助产业提速提效发展等范畴正是2026–27年度《财政预算案》的重点。

考虑到长远稳健公共财政，笔者认为政府在考虑扩阔税基之余，应要推出具弹性及吸引力的配套措施。譬如提振旅游及零售业发展活力的同时，可考虑针对即日来回旅客适当征收新税，提升旅客选择过夜逗留的吸引力，相信能带动经济复苏与就业增长，亦为公共财政持续注入新动力。

另一方面，人工智能的加速蜕变，正重塑著全球经济体的核心竞争力。唯有透过教育、科技、人才一体化发展，才能更好应对经济转型的挑战。故预算案亦需聚焦以创新科技赋能产业。具体以教育科技产业为例，不妨加大中小学人工智能领域的经常性投放，透过增加优质教学资源供给、完善教师系统培训机制，并增润学界开展更深层次内地研学交流活动等方式，提升教与学应用科技的质素。而除强化校内教学外，亦可将其延伸至支援家长及社区层面，例如举办社区亲子AI工作坊等方式，以家长、学校、社会协同之力全方位扩阔学生的人工智能应用能力及前瞻视野，长远为数字经济发展储备高质素人才。

置身全球百年未有之大变局中，香港亟需掀开新一轮蜕变篇章，坚守「一国」之本、善用「两制」之利，以更高远的战略视野建设祖国、服务社会，在发展机遇中稳健前行、开创未来。

范骏华

