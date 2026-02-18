邓炳强到车公庙视察 花88元购买小风车吊饰 预告稍后公布新皇岗口岸启用日期

今日（18日）是农历大年初二，适逢车公诞，保安局局长邓炳强特意前往车公庙视察，并为在场当值的前线人员加油打气，期间向市民问好。他祝愿国泰民安、香港继续保持安全平稳，经济能够更进一步发展，最后花费88元购买车公庙小风车吊饰。

邓炳强买风车吊饰 寓意新一年顺风顺水

邓炳强表示，感谢在节日期间紧守岗位的警队、民安队及医疗辅助队队员，并特别向附近的警务人员及义工团队致以谢意，表扬他们为保障市民安全，牺牲与家人共聚的时间。

邓在视察过程中购买了一个风车，寓意新一年顺风顺水。他形容现场人流畅旺，秩序井然，虽然目前时间尚早，但已有不少市民到场，气氛热闹喜庆，摊档购物情况亦大致顺畅。

他续指，昨日（年初一）本港各个出入境管制站整体运作畅顺，全日录得约77万人次出入境。他指特别是陆路口岸已加开检查柜台及所有通道，并在有需要时增设了流动柜位，整体过关流程顺畅，绝大部分旅客能在15分钟内完成手续，部分时段更无需轮候。

被问及新皇岗口岸会在何时启用，邓炳强回应指，目前相关的规划已经具备初步条件，特区政府正与深圳方面积极商讨。他强调，当局期望能加快进度，并会在稍后时间适时公布具体启用日期。

记者：黄子龙

摄影：汪旭峰