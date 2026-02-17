花车巡游2026︱李家超「三语」拜年：各行各业一马当先 家家户户幸福美满

大年初一，花车巡游是香港庆祝农历新年的头炮活动。行政长官李家超与夫人林丽婵、文化体育及旅游局局长罗淑佩、旅发局主席林建岳出席由旅发局主办的「国泰新春国际汇演之夜」。李家超以「三语（广东话、普通话、英语）」拜年，祝大家在新的一年福星高照、马到功成。他又指，过去一年香港接待近5,000万名旅客，他们留下了足迹和欢笑声，而世界各地旅客对香港的喜爱，「是我们继续进步的动力」。

李家超称，新的一年的继往开来，加大力度向全球旅客推广香港独特魅力，发掘更多地道特色，让香港成为旅客心目中的首选旅游目的地。「骏马奔腾辞旧岁，同心共进启新程」，李家超祝愿香港新的一年犹如骏马昂首，气势如虹，经济发展全速奔驰，各行各业一马当先，家家户户幸福美满，岁岁年年如意吉祥。

李家超与表演团队见面送祝福

李家超于欣赏表演前和部分表演团队代表见面并送上马年祝福，感谢他们为香港带来这场视听盛宴。李家超指，多款融入骏马元素的花车极具巧思，带出大熊猫、林村许愿树、主题公园、连串盛事等香港特色元素，尽显香港作为旅客热门旅游目的地的魅力。一众本地、内地以及海外表演团队劲歌热舞，将尖沙咀变成欢乐的跳舞街，打造成盛大新年狂欢派对，相当热闹。

他又指，参与巡游的花车还将于年初二起在不同地点停泊，成为打卡点，部分表演团体更会现场献技。整个农历新年，全港还有一系列精彩活动，欢迎市民和旅客参加，尽情感受独一无二的香港年味和新春体验。

警务处处长周一鸣亦有到场视察。

摄影：何家豪、苏正谦