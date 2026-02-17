何永贤岁晚家访三圣邨 再赴启业邨与街坊同乐写挥春

房屋局局长何永贤表示，每逢过年过节，都会尽量抽时间探访公屋居民。在刚过去的星期日（年廿八），就参与由民政事务总署统筹的十八区「骏马迎新」岁晚家访，在屯门民政事务专员关可临陪同下，联同屯门区议员和关爱队成员探访居于三圣邨的独居长者和不同家庭。

三圣邨已纳入新一轮优化工程

何永贤在社交平台表示，三圣邨有40多年历史，屋邨沿路看到五金舖、药房、冬菇亭和办馆，处处感受到多年累积的浓厚社区人情。探访居民时，独居长者并不孤独，与关爱队熟得像朋友一样；有大家庭迎来小宝宝，新年时单位儿孙满堂；有少数族裔家庭的子女陆续成长，孕育出将来的科研人才。很高兴看到公屋书写出温馨的安居故事、共融跨代的社区人情，还映照出新一代及香港未来的无限可能。三圣邨已纳入新一轮优化工程，以附近的山海与沙滩为主题，美化后一定会令屋邨焕发活力。

她又透露早前也去到启业邨，参与立法会议员邓家彪与街坊一起写挥春的活动，她写了「活泼可爱」、「快高长大」给邨内幼儿园的孩子，并联同邓家彪及观塘区议员向居民派挥春、利是封等。

何：好设计可营造更和谐社区

何永贤称，邨内的公共空间有不少长者聚在一起聊天，也是小朋友跑跑跳跳的地方，一个好的设计，可以让空间迎合和容纳不同人的需要，营造更和谐的社区。她和一众议员看了现阶段启业邨的美化成果，感受到小工程也可以为整个屋邨形象带来大转变，令大家更期待整体美化工程完成后，为居民、为社区带来更大的幸福感。

