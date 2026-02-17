年初一︱陈国基与邓炳强视察落马洲管制站运作 感谢前线人员佳节期间紧守岗位

政务司司长陈国基今日（大年初一）在保安局局长邓炳强、入境事务处处长郭俊峰和海关关长陈子达陪同下，视察落马洲支线管制站，实地观察管制站在农历新年期间的清关、疏导人流、维持秩序等安排和运作情况。

他们又探访当值的入境处、海关和警务处前线人员，送上新年祝福及感谢他们在佳节期间紧守岗位。

陈国基（右一）在邓炳强（右二）陪同下，视察落马洲支线管制站，听取香港警务处人员汇报。政府新闻处图片

陈国基（前排左）在郭俊峰（后排右三），视察落马洲支线管制站，听取入境事务处人员汇报。政府新闻处图片

各部门已协调及统筹口岸和交通配套

陈国基表示，政府各部门已协调及统筹口岸和交通配套，与相关机构及旅游业界保持紧密联系，做好人流管理、信息发布、公共交通等安排；入境处并已在各口岸加开柜枱，以疏导人流及车流，前线人员亦减少休假，以便弹性调配人手。

陈国基呼吁农历新年假期访港旅客提前规划行程，鼓励他们在参与各项贺年活动后留港过夜，深入体验香港的节庆文化，感受香港独特的城市魅力。市民和旅客亦可浏览旅发局的一站式新春节庆专页，以及保安局的一站式过关资讯平台「口岸通」，获取包括主要旅游景点的开放时间和轮候时间、各陆路边境管制站旅客和私家车过关平均轮候时间，以及港珠澳大桥过境穿梭巴士和落马洲—皇岗过境穿梭巴士的平均轮候时间等有用资讯，以便计划行程及减省等候时间。