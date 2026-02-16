Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

农历新年︱司局长完成18区「骏马迎新」岁晚家访 传递正能量与祝福

政情
更新时间：18:29 2026-02-16 HKT
发布时间：18:29 2026-02-16 HKT

由民政事务总署统筹的18区「骏马迎新」岁晚家访今日（16日）进行最后一日活动。特区政府主要官员继续走访多区，包括沙田区、荃湾区、离岛区、观塘区、东区和大埔区，上门探访不同家庭，为他们送上贺年福袋，与大家分享节日欢乐，共庆新春。

律政司副司长张国钧在沙田民政事务专员余怀诚陪同下，联同沙田区区议员和地区服务及关爱队伍代表探访居于恒安邨的基层家庭和长者，与他们闲话家常，关心他们的居住和生活状况，并送赠贺年福袋。

商务及经济发展局局长丘应桦（左二）今日（二月十六日）在观塘民政事务专员何立基（左一）陪同下，探访居于油塘邨的双老和年轻家庭。政府新闻处

保安局局长邓炳强在荃湾民政事务专员区家盛陪同下，联同荃湾区区议员和关爱队代表探访居于深井的长者家庭及中产家庭，与他们亲切交流，并送上节日祝福。

环境及生态局局长谢展寰在离岛民政事务专员杨蕙心陪同下，联同离岛区区议员、关爱队以及少数族裔关爱队代表探访居于翔东邨的双老家庭和少数族裔家庭；商务及经济发展局局长丘应桦则在观塘民政事务专员何立基陪同下，联同观塘区区议员和关爱队代表探访居于油塘邨的双老和年轻家庭。

发展局局长宁汉豪（左三）在东区民政事务专员黎旨轩（右二）陪同下，探访居于模范邨的少数族裔家庭和独居长者。政府新闻处

此外，发展局局长宁汉豪在东区民政事务专员黎旨轩陪同下，联同东区区议员和关爱队少数族裔代表探访居于模范邨的少数族裔家庭和独居长者；署理政制及内地事务局局长胡健民则在大埔民政事务专员钟慧婷陪同下，联同大埔区区议员和关爱队代表探访居于富蝶邨的长者家庭和年青人。

特区政府主要官员一连四日（13日至16日）走访18区，探访多个长者家庭、年青家庭、基层家庭、少数族裔家庭等，透过面对面交流表达关怀，传递正面能量与祝福，与社区和市民共迎新岁。

