农历新年︱李家超行观塘年宵 花费逾千元买年花 向商户说「十全十美唔使找」

【农历新年/马年/除夕/年宵/观塘/李家超】今日（16日）是年廿九除夕，特首李家超继上周五（13日）岁晚家访后，今日下午3时再次落区，联同民青局局长麦美绢、环境局局长谢展寰等到访观塘游乐场年宵市场。李家超沿途向市民送上祝福，他又遇到两位小朋友，考他们拜年的祝贺说话，问及小朋友喜欢的玩具时，他又透露自己小时候喜欢买玩具车。李家超遇到小朋友Rachel，邀请她代特首向全港市民祝贺，她身体健康、龙马精神，最喜欢英文名 Richael 祝她学业进步，马到功成。

买$80五代同堂 掏$100说「十全十美唔使找」

李家超先花费120元购买银柳，寓意财富滚滚；其后买价值80元的「五代同堂」，然后掏出100元向商户说「十全十美唔使找」；再以800元分别购买一束199元、和一盆598元的兰花，又祝商户「大家都发、马年一路发」。经简单统计，李家超今午行花市一共花费逾1,000元。

祝广大市民马年一马当先 感谢记者年中无休

他又参观学生摊档，表示欣赏他们的标语「奔腾不息、自强向前」，形容学生们将来是社会的希望、「新力军」，鼓励他们参与麦美娟的青年工作，亦祝他们学业进步，与一众学生和警方吉祥物「提子」合照。

李家超行完花市后见记者时表示，今天特意来视察观塘年宵气氛，令他回想起小时候和家人行花市的美好回忆。李家超祝广大市民马年龙马精神、一马当先、马上有福。他又感谢新闻工作者年中无休、在节日中仍工作，祝各位「铁脚马眼神仙肚」一马当先、工作顺利。

李家超称买了银柳，代表活力，到春季时生机勃勃；而五代同堂寓意合家欢乐平安、金玉满堂；兰花是君子之花，有雅气又「襟摆」，寓意好事连连。他指今晚是食团年饭的大日子，祝愿在家或外出团年的市民今晚都温馨、团团圆圆，明早一起身就迎接马年，祝市民在各行各业都一马当先、心想事成。李家超又提到今年全港设有14个花市，有湿干货，亦有食物，而在观塘花市亦有「清洁龙阿德」供市民打卡增加气氛。

