马年︱林定国冀香港「马」力十足 跑得更快更远
更新时间：14:12 2026-02-16 HKT
发布时间：14:12 2026-02-16 HKT
农历将年将至，律政司司长林定国与太太袁淑明今日（16日）特意向一众市民拜个早年，祝愿市民马年事事顺心，冀香港「马」力十足，乘势而上，跑得更快更远。
林定国在社交平台发文指，今日为年廿九，相信市民都忙著准备今晚的团圆饭，一家大小欢聚一堂，共享天伦之乐。他和太太祝愿各位市民马年事事顺心，「马」到功成，笑口常开；精神奕奕，龙「马」精神。更希望香港「马」力十足，乘势而上，跑得更快更远，开创更美好格局。同时，他祝愿国家繁荣昌盛、国泰民安；适逢今年为马年，林定国更挥毫写出「马到功成」的挥春。
图：林定国fb
