马年｜李家超新春贺辞：马不停蹄把握机遇 特首夫人创作「马到功成」陶瓷彩绘

明天（17日）是马年大年初一，行政长官李家超偕同夫人林丽婵今日（16日）发表农历新年贺辞，祝香港各行各业一马当先、大家马到功成、马年如意吉祥，「骏马奔腾辞旧岁、同心共进启新程」。李家超指，马代表速度与耐力、勇往直前、一日千里；林丽婵则指，马象征香港人奋力前行、坚毅拼搏的精神。

李家超偕夫人到马房与骏马互动

新年贺辞片段长一分钟。李家超在片中表示，农历新年为市民最期待的节日，家家户户布置张罗，迎接新的开始。踏入马年，李家超表示，香港将继续以灵活稳健的步伐、马不停蹄、把握机遇、跨越挑战，推动香港迈步向前。

值得留意的是，特首今年新年贺辞加入不少心思。过往新年贺辞均在礼宾府内拍摄，今次为二人首次在礼宾府以外拍摄，而为配合马年主题，二人更到马房与骏马互动。

此外，片中亦陈设出多件由林丽婵亲手创作的陶瓷彩绘作品，其中一件「马到功成」陶瓷彩绘更是她特别为丙午马年绘制，寓意香港以匠心应对挑战，以坚韧开创未来，定必马到功成。

影片中亦加入动画元素，运用电脑动画技术，将虚拟马匹融入实景画面，既保留传统生肖文化的吉祥寓意，亦以数码视觉展现「一日千里」的现代感。

记者：林彦汛

图片来源：政府新闻处影片截图