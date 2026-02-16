Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马年｜李家超新春贺辞：马不停蹄把握机遇 特首夫人创作「马到功成」陶瓷彩绘

政情
更新时间：12:00 2026-02-16 HKT
发布时间：12:00 2026-02-16 HKT

明天（17日）是马年大年初一，行政长官李家超偕同夫人林丽婵今日（16日）发表农历新年贺辞，祝香港各行各业一马当先、大家马到功成、马年如意吉祥，「骏马奔腾辞旧岁、同心共进启新程」。李家超指，马代表速度与耐力、勇往直前、一日千里；林丽婵则指，马象征香港人奋力前行、坚毅拼搏的精神。

李家超偕夫人到马房与骏马互动

新年贺辞片段长一分钟。李家超在片中表示，农历新年为市民最期待的节日，家家户户布置张罗，迎接新的开始。踏入马年，李家超表示，香港将继续以灵活稳健的步伐、马不停蹄、把握机遇、跨越挑战，推动香港迈步向前。

值得留意的是，特首今年新年贺辞加入不少心思。过往新年贺辞均在礼宾府内拍摄，今次为二人首次在礼宾府以外拍摄，而为配合马年主题，二人更到马房与骏马互动。

此外，片中亦陈设出多件由林丽婵亲手创作的陶瓷彩绘作品，其中一件「马到功成」陶瓷彩绘更是她特别为丙午马年绘制，寓意香港以匠心应对挑战，以坚韧开创未来，定必马到功成。

影片中亦加入动画元素，运用电脑动画技术，将虚拟马匹融入实景画面，既保留传统生肖文化的吉祥寓意，亦以数码视觉展现「一日千里」的现代感。

记者：林彦汛

图片来源：政府新闻处影片截图

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
2026-02-14 15:10 HKT
中年好声音4丨「唐伯虎」失准被Foul 原来由视后引荐入行 《爱回家》阿拾曾夺新秀冠军现职歌唱导师
中年好声音4丨「唐伯虎」失准被Foul 原来由视后引荐入行 《爱回家》阿拾曾夺新秀冠军现职歌唱导师
影视圈
15小时前
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
社会
2026-02-14 22:58 HKT
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
饮食
2026-02-15 12:00 HKT
中年好声音4丨「企鹅人」终极露馅 网民：系周志康啦 除面纱上场脸上特征泄身份
中年好声音4丨「企鹅人」终极露馅 网民：系周志康啦 除面纱上场脸上特征泄身份
影视圈
15小时前
fb香港突发事故报料区影片截图
00:21
机场离境大堂英汉捣乱 推倒智能柜枱砸烂铁柱 涉刑毁等2罪被捕
突发
1小时前
六合彩︱马年2亿金多宝开始发售 1300万头奖搅珠结果出炉！
六合彩︱马年2亿金多宝开始发售 1300万头奖搅珠结果出炉！
社会
15小时前
农历年初一举行的「新春国际汇演之夜」，马会花车以「同心同步同进　驰骋精彩马年」为题，由三匹璀璨夺目的骏马牵头。
马会与市民同心同步同进　新春汇演打头阵驰骋精彩马年
社会资讯
1小时前
佘诗曼胞弟罕露面原来系吸睛型男 曾透露细佬系遗腹子 胞兄有明星相曾被当细妹男友？
佘诗曼胞弟罕露面原来系吸睛型男 曾透露细佬系遗腹子 胞兄有明星相曾被当细妹男友？
影视圈
4小时前
东张西望丨P牌司机疑遇撞车碰瓷党 轻刮车身竟遭索偿130万天价 5年官司被榨干积蓄再被追50万
东张西望丨P牌司机疑遇撞车碰瓷党 轻刮车身竟遭索偿130万天价 5年官司被榨干积蓄再被追50万
影视圈
14小时前