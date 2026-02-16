大棋盘︱民建联下月换届 未来强化人才培训、危机应对

马年将至，政府在农历新年期间仍要马不停蹄工作，包括制订宏福苑长远安置方案，财爷陈茂波则于年初九发表新一份《财政预算案》。政党方面，立法会最大党民建联已敲定下月换届，主席陈克勤预料很大机会连任，副主席人选不会大变。

民建联执委会任期为两年，过去通常在4月换届，但2023年由于要配合该党改革研究，推迟至9月举行。执委会原定去年9月任期届满改选，但因应立法会换届选举等因素，当时执委会通过任期延长半年，按理最迟今年3月也要改选。按一般做法，该党会先选出50多人执委会，之后再选出新一届领导层。

宏福苑火灾黄碧娇陷争议 危机管理有优化空间

据悉，民记原计划2月下旬改选，但由于2月中下旬至3月上旬，分别会是农历新年假期、《财政预算案》及紧接而来的全国两会，日程紧逼，时间上需「就一就」，待两会完成后再作改选。党员近期已收到党内选举委员会的通知，选举期定于3月4日至3月13日，选票将于3月2日寄出。

有民记中人指，该党人事向来稳定，创党至今30多年亦仅5任主席，预料领导层人选不会有太多变化。至于党内改革，如将工商专业委员会及青年民建联升格为独立支部，过去数年已悉数完成，工作已上轨道，因此架构上也不会大改。

该人指，未来民建联会投放更多精力在人才培训上，尤其「政道」课程反应非常好，有助提升党员对本地与国家事务的了解及吸纳新血，现时课程已发展成熟，往后会将其进一步常规化，「公开的，或只开放予党内受邀人士的培训，两种都会有，定期进行」。

另有该党核心人士提到，在去年宏福苑火灾中，大埔区议员黄碧娇因曾任前法团顾问，以及曾高调支持前法团及维修工程，她本人以至整个民建联都陷入舆论争议，当时更是立法会选举前夕。

据悉民记内部研判，黄碧娇有否责任仍有待查明，现时未有定论，但党内不少人认同，内部在危机管理方面仍有改进空间，例如事发后黄碧娇部分言论应对，被认为进一步挑起火头，「有点『2019年模式』，在当时风头火势下，未必对事情最好」，往后会加强培训党友应对技巧。

另一边厢，民建联日前简介今年两会的重点建议内容，记者会由该党副主席、港区人大代表召集人陈勇主持。自李慧琼2023年接任全国人大常委以来，过去两年同类记者会皆由她领头，但今年她再上一层楼出掌立法会，故没再参与记者会。据悉，李慧琼稍后会另外独立提出建议。

同属民建联的立法会前主席曾钰成当年曾承诺「三不」，即不投票、不参加民建联党团活动、不发表政见，维持大主席的中立性，但现在李慧琼身兼人大常委，肩负向社会解说人大工作的责任，如何拿捏「身位」值得留意。

聂风