农历新年︱官员岁晚家访第三日 何永贤麦美娟等落区听民意兼送暖
更新时间：19:37 2026-02-15 HKT
发布时间：19:37 2026-02-15 HKT
由民政事务总署统筹的「骏马迎新」岁晚家访活动今日（15日）已进行至第三日，多名政府主要官员继续到访屯门、葵青、元朗及黄大仙区，探访基层、少数族裔及双老家庭等，送上贺年福袋，与市民共庆新春。
何永贤麦美娟访屯门葵青
房屋局局长何永贤在屯门民政事务专员关可临陪同下，探访了三圣邨的基层家庭、少数族裔家庭和独居长者，关心他们的家居生活。
民政及青年事务局局长麦美娟则在葵青民政事务专员梁乘龙陪同下，到长安邨探望中产及双老家庭，聆听其生活点滴并送上祝福。
陈美宝何启明赴元朗黄大仙
运输及物流局局长陈美宝联同元朗民政事务专员马富威，探访了天耀邨的在学青年及双老家庭。署理劳工及福利局局长何启明则与黄大仙民政事务专员胡巨华，一同探望黄大仙上邨的青年及双老家庭。
特区政府主要官员明日（16日）将继续进行家访活动，与社区同迎新岁。
