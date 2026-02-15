Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

农历新年︱官员岁晚家访第三日 何永贤麦美娟等落区听民意兼送暖

政情
更新时间：19:37 2026-02-15 HKT
发布时间：19:37 2026-02-15 HKT

由民政事务总署统筹的「骏马迎新」岁晚家访活动今日（15日）已进行至第三日，多名政府主要官员继续到访屯门、葵青、元朗及黄大仙区，探访基层、少数族裔及双老家庭等，送上贺年福袋，与市民共庆新春。

何永贤麦美娟访屯门葵青

房屋局局长何永贤在屯门民政事务专员关可临陪同下，探访了三圣邨的基层家庭、少数族裔家庭和独居长者，关心他们的家居生活。

民政及青年事务局局长麦美娟则在葵青民政事务专员梁乘龙陪同下，到长安邨探望中产及双老家庭，聆听其生活点滴并送上祝福。

房屋局局长何永贤（前排右二）在屯门民政事务专员关可临（前排左二）陪同下，联同屯门区区议员和屯门区地区服务及关爱队伍成员探访居于三圣邨的少数族裔基层家庭。
房屋局局长何永贤（前排右二）在屯门民政事务专员关可临（前排左二）陪同下，联同屯门区区议员和屯门区地区服务及关爱队伍成员探访居于三圣邨的少数族裔基层家庭。
民政及青年事务局局长麦美娟（左三）在葵青民政事务专员梁乘龙（左二）陪同下，联同葵青区区议员和关爱队代表探访居于长安邨的中产家庭。
民政及青年事务局局长麦美娟（左三）在葵青民政事务专员梁乘龙（左二）陪同下，联同葵青区区议员和关爱队代表探访居于长安邨的中产家庭。

陈美宝何启明赴元朗黄大仙

运输及物流局局长陈美宝联同元朗民政事务专员马富威，探访了天耀邨的在学青年及双老家庭。署理劳工及福利局局长何启明则与黄大仙民政事务专员胡巨华，一同探望黄大仙上邨的青年及双老家庭。

特区政府主要官员明日（16日）将继续进行家访活动，与社区同迎新岁。

运输及物流局局长陈美宝（右四）、运输及物流局副局长廖振新（左三）在元朗民政事务专员马富威（右五）陪同下，联同元朗区区议员和关爱队代表探访居于天耀邨的在学青年家庭。
运输及物流局局长陈美宝（右四）、运输及物流局副局长廖振新（左三）在元朗民政事务专员马富威（右五）陪同下，联同元朗区区议员和关爱队代表探访居于天耀邨的在学青年家庭。
署理劳工及福利局局长何启明（左三）在黄大仙民政事务专员胡巨华（左二）陪同下，联同黄大仙区区议员和关爱队代表探访居于黄大仙上邨的年青家庭和双老家庭。
署理劳工及福利局局长何启明（左三）在黄大仙民政事务专员胡巨华（左二）陪同下，联同黄大仙区区议员和关爱队代表探访居于黄大仙上邨的年青家庭和双老家庭。

