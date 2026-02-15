农历新年︱林定国岁晚探访大坑励德邨居民 与街坊话家常、送祝福

新年将至，政府主要官员一连四日走访全港18区，探望不同阶层市民并送上新年祝福。律政司司长林定国日前来到大坑励德邨探访，与居民闲话家常，并向他们拜个早年。

林定国祝愿住户龙马精神、家宅平安

林定国首先到访施先生一家。施生与太太育有一名就读中五的儿子，家庭从㓥房到过渡性房屋，再在年前搬到励德邨，对现时的居住环境表示满意。林定国指，任职保安的施先生在日常言谈间，完全能感受他全心全意照顾家庭，希望家人能有舒适安稳的生活的期盼。

其后，林定国探望另一户的潘生与潘太。两位长者的已婚儿子居于同座另一单位，方便互相照应及帮忙「凑孙」。探访当日，三名孙儿亦在场，大孙女11岁、孙儿8岁、细孙女2岁，小朋友乖巧安静，聆听大人们谈天说地。

农历新年将近，林定国祝愿他们在新一年龙马精神、家宅平安，日子过得更开心。他亦呼吁市民在准备过年的同时，多关心左邻右里，互相问好，将迎接新一年的温暖和朝气，送到社区家家户户。