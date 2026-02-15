Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

农历新年︱林定国岁晚探访大坑励德邨居民 与街坊话家常、送祝福

政情
更新时间：14:42 2026-02-15 HKT
发布时间：14:42 2026-02-15 HKT

新年将至，政府主要官员一连四日走访全港18区，探望不同阶层市民并送上新年祝福。律政司司长林定国日前来到大坑励德邨探访，与居民闲话家常，并向他们拜个早年。

林定国祝愿住户龙马精神、家宅平安

林定国首先到访施先生一家。施生与太太育有一名就读中五的儿子，家庭从㓥房到过渡性房屋，再在年前搬到励德邨，对现时的居住环境表示满意。林定国指，任职保安的施先生在日常言谈间，完全能感受他全心全意照顾家庭，希望家人能有舒适安稳的生活的期盼。

其后，林定国探望另一户的潘生与潘太。两位长者的已婚儿子居于同座另一单位，方便互相照应及帮忙「凑孙」。探访当日，三名孙儿亦在场，大孙女11岁、孙儿8岁、细孙女2岁，小朋友乖巧安静，聆听大人们谈天说地。

农历新年将近，林定国祝愿他们在新一年龙马精神、家宅平安，日子过得更开心。他亦呼吁市民在准备过年的同时，多关心左邻右里，互相问好，将迎接新一年的温暖和朝气，送到社区家家户户。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
2026-02-14 15:10 HKT
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
社会
16小时前
赵希洛情人节宣布结婚  上载巴黎婚照老公首度入镜  性感人妻爸爸传经营石油生意
赵希洛情人节宣布结婚  上载巴黎婚照老公首度入镜  性感人妻爸爸传经营石油生意
影视圈
4小时前
新皇岗口岸传七·一启用庆回归。小红书@安安 Anna/豆豆爱抹茶
新皇岗口岸︱传七·一启用庆回归 内地社媒现倒数照片
即时中国
7小时前
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
影视圈
20小时前
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
旅游
2026-02-14 13:00 HKT
汇丰中银连股息赚七成不输黄金 港美传统股当旺 林本利：可趁机减磅
汇丰中银连股息赚七成不输黄金 港美传统股当旺 林本利：可趁机减磅
投资理财
9小时前
大埔新娘潭路单车失控自炒　49岁男子伤重死亡
大埔新娘潭路单车失控自炒　49岁男子伤重死亡
突发
3小时前
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
饮食
3小时前
女子称被教练哄骗多次注射类固醇 下体长出「阴茎」变阴阳人
女子称被教练哄骗多次注射类固醇 下体长出「阴茎」变阴阳人
奇闻趣事
20小时前