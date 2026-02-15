Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

何永贤探访迁出义华大厦居民：逾2万简约公屋单位2027年前落成 助告别劣质㓥房

政情
更新时间：13:46 2026-02-15 HKT
发布时间：13:46 2026-02-15 HKT

长沙湾义华大厦的「㓥房」住户陆续需要搬迁，房屋局去年底已要求区域服务队全力支援，逐户「洗楼」及设置街站，向相关住户提供简约公屋、过渡性房屋等资讯，并在上月底已安排住户到3个过渡性房屋项目参观，让大家有更多选项及协助。有居民表示，新居生活质素大为改善，不但告别木虱困扰，亦拥有独立厨厕，租金更为低廉。

搬迁户：新居「一觉睡到天光」

房屋局局长何永贤与九龙乐善堂总干事刘爱诗，于上周五到启德世运道简约公屋，探访由义华大厦迁入的邓先生。在探访期间，邓先生满面笑容，直言在简约公屋的生活与过往「争得远」，「在这里一觉睡到天光，不会被木虱咬，以往在那里，睡到半夜要起床捉木虱。」邓先生说，以往在义华大厦，要与十户人共用洗手间和厨房，环境很差，现在有自己的独立洗手间和煮食空间，租金更便宜，还有营运机构之一的乐善堂支援，生活改善了很多。乐善堂亦为行动不便的邓先生提供了轮椅，现正为他申请电动轮椅。

另一方面，原本住在义华大厦「㓥房」的甘伯，亦已搬到元朗过渡性房屋项目「悦安居」约半个月。房屋局政治助理欧阳文倩联同「悦安居」营运机构的香港青年事务发展基金会理事长陈文伟、协助甘伯找到新住所的区域服务队的新家园协会总监（社区发展）梁秉坚前往探访。甘伯说「悦安居」环境宁静、空气一流，尤其喜欢单位窗旁的一棵大树，切合自己种植的嗜好。甘伯现时返回旧居收拾物品，都会向街坊说「觉得这里很好」。

有见甘伯热衷于认识新朋友，又有以往在渔护署负责植树工作的经验，营运机构也打算邀请他指导项目内的植物栽种。往后带居民去郊游时，也可听甘伯亲自导赏，分享当年工作。

逾两万简约公屋单位2027年前落成

房屋局指出，随着「简朴房」规管将于3月1日开始登记，部分分间单位住户或需另觅居所。当局已为此类住户特设「丙类」申请资格，以申请简约公屋及过渡性房屋。在供应方面，2027年前将有逾2万个简约公屋单位落成，而今年上半年亦有约1400个新的过渡性房屋单位，连同现有单位流转，当局相信有足够供应应对社会需求，希望有需要市民把握为自己改善生活的机会，与整个香港社会一起告别劣质「㓥房」。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
23小时前
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
社会
15小时前
新皇岗口岸传七·一启用庆回归。小红书@安安 Anna/豆豆爱抹茶
新皇岗口岸︱传七·一启用庆回归 内地社媒现倒数照片
即时中国
5小时前
赵希洛情人节宣布结婚  上载巴黎婚照老公首度入镜  性感人妻爸爸传经营石油生意
赵希洛情人节宣布结婚  上载巴黎婚照老公首度入镜  性感人妻爸爸传经营石油生意
影视圈
3小时前
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方预测福田/罗湖/莲塘口岸＋高铁出行高峰 这3天最多人出境...
旅游
2026-02-14 13:00 HKT
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
TVB新闻直播室变「战场」？主播周可茵疑于后台激烈争论 网民热议：睇落接近嗌交状态
影视圈
18小时前
汇丰中银连股息赚七成不输黄金 港美传统股当旺 林本利：可趁机减磅
汇丰中银连股息赚七成不输黄金 港美传统股当旺 林本利：可趁机减磅
投资理财
8小时前
59岁「周慧敏情敌」短裙热舞被指面目全非！情路坎坷曾恋「空心老倌」 旧爱疑逃债走佬？
59岁「周慧敏情敌」短裙热舞被指面目全非！情路坎坷曾恋「空心老倌」 旧爱疑逃债走佬？
影视圈
21小时前
TVB杯赛马日场内花絮逐格睇！细节证曾志伟仍地位超然 小花黐住乐易玲遭「冷待」劲尴尬
TVB杯赛马日场内花絮逐格睇！细节证曾志伟仍地位超然 小花黐住乐易玲遭「冷待」劲尴尬
影视圈
18小时前
女子称被教练哄骗多次注射类固醇 下体长出「阴茎」变阴阳人
女子称被教练哄骗多次注射类固醇 下体长出「阴茎」变阴阳人
奇闻趣事
19小时前