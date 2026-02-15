何永贤探访迁出义华大厦居民：逾2万简约公屋单位2027年前落成 助告别劣质㓥房

长沙湾义华大厦的「㓥房」住户陆续需要搬迁，房屋局去年底已要求区域服务队全力支援，逐户「洗楼」及设置街站，向相关住户提供简约公屋、过渡性房屋等资讯，并在上月底已安排住户到3个过渡性房屋项目参观，让大家有更多选项及协助。有居民表示，新居生活质素大为改善，不但告别木虱困扰，亦拥有独立厨厕，租金更为低廉。

搬迁户：新居「一觉睡到天光」

房屋局局长何永贤与九龙乐善堂总干事刘爱诗，于上周五到启德世运道简约公屋，探访由义华大厦迁入的邓先生。在探访期间，邓先生满面笑容，直言在简约公屋的生活与过往「争得远」，「在这里一觉睡到天光，不会被木虱咬，以往在那里，睡到半夜要起床捉木虱。」邓先生说，以往在义华大厦，要与十户人共用洗手间和厨房，环境很差，现在有自己的独立洗手间和煮食空间，租金更便宜，还有营运机构之一的乐善堂支援，生活改善了很多。乐善堂亦为行动不便的邓先生提供了轮椅，现正为他申请电动轮椅。

另一方面，原本住在义华大厦「㓥房」的甘伯，亦已搬到元朗过渡性房屋项目「悦安居」约半个月。房屋局政治助理欧阳文倩联同「悦安居」营运机构的香港青年事务发展基金会理事长陈文伟、协助甘伯找到新住所的区域服务队的新家园协会总监（社区发展）梁秉坚前往探访。甘伯说「悦安居」环境宁静、空气一流，尤其喜欢单位窗旁的一棵大树，切合自己种植的嗜好。甘伯现时返回旧居收拾物品，都会向街坊说「觉得这里很好」。

有见甘伯热衷于认识新朋友，又有以往在渔护署负责植树工作的经验，营运机构也打算邀请他指导项目内的植物栽种。往后带居民去郊游时，也可听甘伯亲自导赏，分享当年工作。

逾两万简约公屋单位2027年前落成

房屋局指出，随着「简朴房」规管将于3月1日开始登记，部分分间单位住户或需另觅居所。当局已为此类住户特设「丙类」申请资格，以申请简约公屋及过渡性房屋。在供应方面，2027年前将有逾2万个简约公屋单位落成，而今年上半年亦有约1400个新的过渡性房屋单位，连同现有单位流转，当局相信有足够供应应对社会需求，希望有需要市民把握为自己改善生活的机会，与整个香港社会一起告别劣质「㓥房」。