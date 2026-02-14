Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

农历新年｜多名司局长18区「骏马迎新」岁晚家访 送福袋共庆新春

政情
更新时间：20:00 2026-02-14 HKT
发布时间：20:00 2026-02-14 HKT

香港特区政府主要官员今日（14日）继续参与由民政事务总署统筹的18区「骏马迎新」岁晚家访，走访多区包括中西区、沙田区、东区、九龙城区和深水埗区，探访区内不同家庭，关心他们的居住和生活状况，为他们送上贺年福袋，与大家分享节日欢乐，共庆新春。
 
财政司司长陈茂波今日在署理中西区民政事务专员周卓莹陪同下，联同中西区区议员和地区服务及关爱队伍（关爱队）代表探访居于坚尼地城的年青家庭和长者家庭，了解他们的生活情况，并送赠贺年福袋，向市民表达问候，祝他们马年心想事成。

政务司副司长卓永兴在沙田民政事务专员余怀诚陪同下，联同沙田区区议员和关爱队代表探访居于美林邨的基层家庭和独居长者，与他们闲话家常，并向他们致以节日问候及新年祝颂。

财政司副司长黄伟纶在东区民政事务专员黎旨轩陪同下，联同东区区议员和关爱队代表探访居于耀东邨的年青家庭和独居长者，聆听他们的生活点滴，并送上新春祝愿。

财经事务及库务局局长许正宇在九龙城民政事务专员蒋志豪陪同下，联同九龙城区区议员和关爱队代表探访居于德朗邨的年青家庭和双老家庭；教育局局长蔡若莲博士则在深水埗民政事务专员王浩宇陪同下，联同深水埗区议员和关爱队代表探访深水埗的长者家庭和少数族裔家庭。

特区政府主要官员未来两日会继续探访不同家庭，向他们传递心意与祝福，与市民共迎新岁。
 

