Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

学者、前官员组智库「未来经济学院」 研公营房屋、人口政策等议题

政情
更新时间：07:00 2026-02-16 HKT
发布时间：07:00 2026-02-16 HKT

近年政经环境改变，不少智库停止运作或淡出公众视线，但仍有新智库创立。由跨世代学者及前官员组成的「未来经济学院」去年底创立，创办人兼港大经管学院管理及策略学助理教授王柏林表示，智库担当桥梁角色，不单要指出施政不足，更要提出能切实落地的方案，目前主要研究公营房屋、人口政策及成效评估三大议题。

「未来经济学院」由王柏林担任创办总监兼主席，副总监包括中大经济系客座教授宋恩荣、前食物及卫生局副秘书长陈钧仪，以及港大香港经济及商业策略研究所名誉副教授宋陈宝莲。

王柏林表示，学院由跨世代、跨专业人士组成，以专业、务实及数据为本的态度，为香港公共政策提供具长远视野及系统性的建议，学院三大核心价值为专业、企业家精神、力臻至善。他形容智库是桥梁角色，不单要指出施政不足，更要提出能切实落地的方案；学院目前主要研究公营房屋、人口政策及成效评估三大议题，均影响本港长远发展。

对于外界形容本港智库正值「寒冬」，宋恩荣不认同，指社会对智库仍有需求，而香港研究界面临「供应不足」，以经济学界为例，过去数十年本港拥有经济学博士学位的学者人数虽大增，但专注研究香港经济的学者反而减少，担忧政策研究形成断层。他期望智库能为香港建立更全面的政策分析能力，以应对长远策略挑战。

王柏林：「港人治港」时代需要补课

王柏林指，现时「港人治港」时代需更具前瞻性的长远规划及系统性思维，「需要补课」，面对房屋、人口老化、与大湾区融合等复杂议题，政府应在制定政策时，思考未来五年甚至更长远的发展蓝图，而非仅著眼于年度的短期目标。

被问及智库所属的政治光谱及意识形态立场，王柏林称智库无意识形态，会因应专题提出意见。至于资金来源，宋陈宝莲表示，智库以精简管理模式运作，由于大部分成员及研究员均为义务参与，因此营运成本极低。

记者、摄影：李健威

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
公屋租置计划｜房屋局今年研重推 39屋邨现租户可买单位 一文睇清申请资格、步骤、按揭及注意事项
社会
2026-02-14 15:10 HKT
农历新年｜房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
农历新年｜醒神拜年都无用 房署禁公屋保安、清洁员收利是 私人屋苑训令员工勿「主动」索取利益
社会
2026-02-14 22:58 HKT
中年好声音4丨「唐伯虎」失准被Foul 原来由视后引荐入行 《爱回家》阿拾曾夺新秀冠军现职歌唱导师
中年好声音4丨「唐伯虎」失准被Foul 原来由视后引荐入行 《爱回家》阿拾曾夺新秀冠军现职歌唱导师
影视圈
11小时前
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
快餐店新年营业时间2026｜农历年廿九、年初一照开门？大家乐/麦当劳/美心MX/太兴 16大快餐店营业安排一文睇
饮食
20小时前
中年好声音4丨「企鹅人」终极露馅 网民：系周志康啦 除面纱上场脸上特征泄身份
中年好声音4丨「企鹅人」终极露馅 网民：系周志康啦 除面纱上场脸上特征泄身份
影视圈
10小时前
六合彩︱马年2亿金多宝开始发售 1300万头奖搅珠结果出炉！
六合彩︱马年2亿金多宝开始发售 1300万头奖搅珠结果出炉！
社会
10小时前
01:29
领展停车场新年期间全单额外加收10元 司机：觉得唔合理
突发
12小时前
前一线花旦重返TVB人走茶凉？自爆回「娘家」事事靠自己 曾受力捧大呻辛苦
前一线花旦重返TVB人走茶凉？自爆回「娘家」事事靠自己 曾受力捧大呻辛苦
影视圈
13小时前
赵希洛结婚丨母为前艺人梁小玲 赵希洛曾夺最佳女配角被封「御用癫婆」 离巢豪言不怕失TVB大靠山
赵希洛结婚丨母为前艺人梁小玲 赵希洛曾夺最佳女配角被封「御用癫婆」 离巢豪言不怕失TVB大靠山
影视圈
18小时前
葵涌邨夏葵楼全幢停电约800户受影响 大批住户摸黑落楼逃生 凌晨恢复电力
突发
9小时前