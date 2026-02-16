学者、前官员组智库「未来经济学院」 研公营房屋、人口政策等议题

近年政经环境改变，不少智库停止运作或淡出公众视线，但仍有新智库创立。由跨世代学者及前官员组成的「未来经济学院」去年底创立，创办人兼港大经管学院管理及策略学助理教授王柏林表示，智库担当桥梁角色，不单要指出施政不足，更要提出能切实落地的方案，目前主要研究公营房屋、人口政策及成效评估三大议题。

「未来经济学院」由王柏林担任创办总监兼主席，副总监包括中大经济系客座教授宋恩荣、前食物及卫生局副秘书长陈钧仪，以及港大香港经济及商业策略研究所名誉副教授宋陈宝莲。

王柏林表示，学院由跨世代、跨专业人士组成，以专业、务实及数据为本的态度，为香港公共政策提供具长远视野及系统性的建议，学院三大核心价值为专业、企业家精神、力臻至善。他形容智库是桥梁角色，不单要指出施政不足，更要提出能切实落地的方案；学院目前主要研究公营房屋、人口政策及成效评估三大议题，均影响本港长远发展。

对于外界形容本港智库正值「寒冬」，宋恩荣不认同，指社会对智库仍有需求，而香港研究界面临「供应不足」，以经济学界为例，过去数十年本港拥有经济学博士学位的学者人数虽大增，但专注研究香港经济的学者反而减少，担忧政策研究形成断层。他期望智库能为香港建立更全面的政策分析能力，以应对长远策略挑战。

王柏林：「港人治港」时代需要补课

王柏林指，现时「港人治港」时代需更具前瞻性的长远规划及系统性思维，「需要补课」，面对房屋、人口老化、与大湾区融合等复杂议题，政府应在制定政策时，思考未来五年甚至更长远的发展蓝图，而非仅著眼于年度的短期目标。

被问及智库所属的政治光谱及意识形态立场，王柏林称智库无意识形态，会因应专题提出意见。至于资金来源，宋陈宝莲表示，智库以精简管理模式运作，由于大部分成员及研究员均为义务参与，因此营运成本极低。

