两会｜工联会提逾20项建议 吴秋北倡增开直达班次 加密短途路线

今年全国两会将于3月初在北京召开。工联会港区全国人大代表及全国政协委员今年将提交超过20项建议和提案。港区全国人大代表吴秋北今日（14日）表示，关注深化香港与内地高铁网络的互联互通，建议增开直达班次，并优先加密短途路线，包括考虑在周末、节假日等客流高峰时段增开对开班列，逐步实现每日多班次、常态化运营。

高铁直达路线覆盖有待提升

吴秋北表示，目前从香港西九龙站出发，前往许多内地城市仍需中转，直达路线覆盖有待提升。他建议增开直达班次，如福建晋江，现时一日只有一班车，直言「乡亲成日都问我，可唔可以整多一两班车？」

他亦建议优化停靠站点，可安排部分新增班次或现有班次，扩大高铁网路辐射效益，以及建立协调机制，定期分析香港西九龙站往来内地各城市的售票资料、客流趋势及潜在需求，使高铁运力配置能更灵活地回应市场变化。

全国政协提案委员会副主任黄国表示，现时大约10万名长居广东省的港人长者中，不乏居家的孤寡长者，他们因没有亲友作为监护人，难以入住当地养老院，一旦患病或受伤人院，或会因没有监护人签名、作出医疗指示，医院亦忧虑医疗、手术费由谁负责等问题，因而影响救治。他希望特区政府与内地部门共商处理方案，例如资助本港非政府组织在大湾区内地城市设立服务中心，并委托其担任监护人，解决内地港人长者实际问题。

建议设非遗文化对外推广平台

另外，港区全国政协委员马光如认为，设立非遗文化对外推广平台，既响应国家文化强国战略的重要举措，也是推动中华文化「走出去」、提升国家文化软实力的关键抓手。她建议可在大湾区「先行先试」，研究选址建设中华非遗文化馆，举办大型非遗主题推广活动，联合内地与香港传承人向世界展示非遗成果，透过中华文化「引进来」带动西方游客到港。

记者、摄影：黄子龙

