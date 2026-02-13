罗淑佩访皇后山邨基层 送亲笔「福」挥春 购小食支持本地小店

新春将至，行政长官和各司局长将一连四日分走全港各区，了解市民生活与居住情况，并送上新春祝福。文化体育及旅游局局长罗淑佩今日（13日）到访粉岭皇后山邨，探望基层家庭并了解其居住情况。她其后到访邨内商场，支持参与「共筑．创业家」计划的年轻创业者，并对其成功表示赞赏。

住户称搬离㓥房生活大为改善

罗淑佩联同北区民政事务专员卓颖然、北区区议员胡景鹏及宋冰冰等人，在岁晚期间到访皇后山邨两户家庭，并食物福袋、全运会纪念品，以及罗淑佩亲手写的「福」字挥春等新春礼物。

其中一位住户郑女士表示，以往居于㓥房，空间狭小，迁入皇后山邨后，单位较宽敞，屋邨设施齐备，女儿亦有空间学习乐器，生活质素大为改善。罗淑佩指，得悉郑女士为教友，为对方能透过信仰增添生活喜乐而感恩。另一住户「妹头姐」则热心参与关爱队义工活动，并建议关爱队可举办烹饪班，传承传统手艺。罗淑佩赞扬她精神奕奕，并乐于听到她分享与孙儿相处的幸福点滴。

罗淑佩到访邨内韩式食店 购数款小食表支持

家访结束后，罗淑佩一行人到访邨内商场的韩式食店「姐姐小食」。该店参与房屋署「共筑．创业家」计划，获免租金以帮助创业者试行创业。店主Cherry感谢计划让她实践创业梦，并指目前生意稳定，午市时段经常满座。罗淑佩在了解店舖经营情况后，购入数款小食以示支持，并期望各界能多支持本地小店，共同协助年轻人实现梦想。

