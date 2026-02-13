Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

罗淑佩访皇后山邨基层 送亲笔「福」挥春 购小食支持本地小店

政情
更新时间：22:59 2026-02-13 HKT
发布时间：22:59 2026-02-13 HKT

新春将至，行政长官和各司局长将一连四日分走全港各区，了解市民生活与居住情况，并送上新春祝福。文化体育及旅游局局长罗淑佩今日（13日）到访粉岭皇后山邨，探望基层家庭并了解其居住情况。她其后到访邨内商场，支持参与「共筑．创业家」计划的年轻创业者，并对其成功表示赞赏。

住户称搬离㓥房生活大为改善

罗淑佩联同北区民政事务专员卓颖然、北区区议员胡景鹏及宋冰冰等人，在岁晚期间到访皇后山邨两户家庭，并食物福袋、全运会纪念品，以及罗淑佩亲手写的「福」字挥春等新春礼物。

其中一位住户郑女士表示，以往居于㓥房，空间狭小，迁入皇后山邨后，单位较宽敞，屋邨设施齐备，女儿亦有空间学习乐器，生活质素大为改善。罗淑佩指，得悉郑女士为教友，为对方能透过信仰增添生活喜乐而感恩。另一住户「妹头姐」则热心参与关爱队义工活动，并建议关爱队可举办烹饪班，传承传统手艺。罗淑佩赞扬她精神奕奕，并乐于听到她分享与孙儿相处的幸福点滴。

罗淑佩到访邨内韩式食店 购数款小食表支持

家访结束后，罗淑佩一行人到访邨内商场的韩式食店「姐姐小食」。该店参与房屋署「共筑．创业家」计划，获免租金以帮助创业者试行创业。店主Cherry感谢计划让她实践创业梦，并指目前生意稳定，午市时段经常满座。罗淑佩在了解店舖经营情况后，购入数款小食以示支持，并期望各界能多支持本地小店，共同协助年轻人实现梦想。

相关新闻：

陈国基访顺利邨两户送新年祝福 勉少数族裔加入政府 发挥语言优势助同乡融入香港

李家超岁晚落区 探访长者赞居家安老典范 商社会高龄化对策

司局长一连四日落区家访 麦美娟：以「骏马迎新」为主题 传递社区正能量

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
李家诚控告周秀娜诽谤及骚扰 指引发虚假传闻 强调不认识周秀娜、绝无任何关系
01:53
李家诚控告周秀娜诽谤及骚扰 指引发虚假传闻 强调不认识周秀娜、绝无任何关系
社会
10小时前
大批999.9千足纯金「金条」 西营盘随街放 网民不避嫌公开寻金地点｜Juicy叮
大批999.9千足纯金「金条」 西营盘随街放 网民不避嫌公开寻金地点｜Juicy叮
时事热话
8小时前
长发女天星码头瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂过无人扶起 网民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
长发女天星码头瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂过无人扶起 网民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
时事热话
10小时前
海港城再现迷晕党？南亚「神棍」自称心理学家施读心术 握手疑落药 网民头晕两小时
海港城再现迷晕党？南亚「神棍」自称心理学家施读心术 握手疑落药 网民头晕两小时
社会
7小时前
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
影视圈
9小时前
旺角兆万帝王水产3.31结业！叹生意难做：上年度录得嘅亏损史无前例 网红店员小龙哥现身回应...
01:54
旺角兆万帝王水产3.31结业！叹生意难做：上年度录得嘅亏损史无前例 网红店员小龙哥现身回应...
饮食
10小时前
黎诺懿过亿豪宅「沦陷」老婆濒临崩溃 深夜直击「不速之客」偷一物露台惨状曝光
黎诺懿过亿豪宅「沦陷」老婆濒临崩溃 深夜直击「不速之客」偷一物露台惨状曝光
影视圈
7小时前
周天行（左）与林晓敏（右）入纸申请大律师认许，仪式将于本月28日举行。资料图片
律政司副刑事检控专员周天行与高级检控官林晓敏申请大律师认许 2月28日开庭处理
社会
2026-02-12 17:45 HKT
方力申两个月大B女打针初体验喊到冇气 心碎表情控诉遭背叛：唔会再信你哋 眼睥睥超爆笑
方力申两个月大B女打针初体验喊到冇气 心碎表情控诉遭背叛：唔会再信你哋 眼睥睥超爆笑
影视圈
6小时前
李家诚控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜卖性感上位 曾陷隆胸争议 与「恩师」反目
李家诚控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜卖性感上位 曾陷隆胸争议 与「恩师」反目
影视圈
8小时前