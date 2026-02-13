Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈国基访顺利邨两户送新年祝福 勉少数族裔加入政府 发挥语言优势助同乡融入香港

政情
更新时间：19:15 2026-02-13 HKT
发布时间：19:15 2026-02-13 HKT

特区政府一众官员一连四日走访全港各区，采望不同阶层市民并送上新年祝福。政务司司长陈国基今午（13日）便联同民青局常秘李百全、观塘民政专员何立基、多位观塘区议员及关爱队成员，到顺利邨探访两户家庭，送上节日祝福，并感谢关爱队一直以来的贡献，鼓励团队继续服务社区。

陈国基一行人首先探访一对年约70岁的夫妇权哥权嫂。两人表示，他们不时到长者中心参与活动，并赞扬邨内环境清幽。他们感谢关爱队在日常生活中提供贴心协助，并向陈国基反映，期望区内的东九龙智慧绿色集体运输系统能尽快落成，使日常出行更为便捷。

一行人随后探访一个印度裔家庭，并鼓励其就读大学四年级的儿子投考纪律部队。陈国基提到，警务处近年已容许锡克教警员以头巾替代警帽，正是促进种族共融的实例，鼓励少数族裔青年发挥其语言及文化优势，协助同乡融入香港。

