葵青区再有区议员违泊 潘志成深夜发文致歉：日后会多加留意︱Kelly Online

继工联会区议员周洁莹被揭违泊在公共屋邨行人路、阻塞消防通道后，同属葵青区的民建联区议员潘志成昨日（12日）亦被揭违泊，他深夜发文为事件向公众致歉，承诺日后会多加留意。民政及青年事务局局长麦美娟今日（13日）回应事件时表示，区议会主席已发信提醒有关议员，并重申区议员言行举止须符合社会期望。

潘志成深夜发文认违泊并致歉

潘志成被指于周二（10日）将座驾停泊于葵芳邨葵芳广场侧的紧急消防通道。事件曝光后，潘志成昨日（12日）深夜在社交平台发文，「郑重向公众致歉」，称明白事件对公众产生不良观感，并承诺日后会多加留意。

民政事务总署回复传媒查询时表示，葵青民政事务处获悉事件后已即时严肃跟进，并提醒对方遵守有关规定。葵青区议会主席亦将以书面方式，严正提醒潘志成，并请全体议员务必加倍留意。

麦美娟屡提醒议员须符公众期望

是次为葵青区一周内第二宗区议员违泊事件。日前，工联会周洁莹被指将车辆违泊于葵涌石篱邨行人路，该处邻近消防通道。周洁莹事后承认错误并致歉，解释是因物资过多及升降机故障。

麦美娟上周六（7日）曾表示，已提醒区议员「行为举止一定要符合公众对区议员的期望」，惟潘志成的违泊事件仍在提醒后发生。麦美娟今日（13日）回应事件时再指，当局多次强调，特区政府非常重视区议员的履职表现，因此区议员日常的言行举止，都应该是要符合社会对区议员的期望，相关的区议会主席已发信严正地提醒有关区议员，必须要确保他们的言行举止，能够符合社会大众对区议员的期望。

