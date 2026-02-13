财委会审议综援及福利金调升 主席吴永嘉「揸正」禁离题 议员提问被中断

本届立法会财委务委员会今午（13日）召开首次会议，审议调整综援标准项目金额及公共福利金计划，包括高龄津贴、长者生活津贴和伤残津贴的建议方案，拟由2026年2月1日起统一上调2.2%。财委会主席吴永嘉在会议开始时，提醒议员发问必须与议程文件有「直接关系」，涉及更广泛的政策问题，议员可于相关事务委员会会议提出，明言自己与财会副主席陈克勤商讨后，决定会谨守这个原则做事，请议员不要离题。

委员会对按年调整社会保障金额无意见

福利事务委员会主席管浩鸣表示，政府每年都会按照社会保障援助物价指数按年变动，调整综援标准项目金额及公共福利金计划的津贴金额，委员会已于今年1月26日的政策简报会上，获悉有关建议，因应政府当局的要求，以传阅方式向委员会简介，按年调整社会保障金额的建议，委员会对相关财务建议无任何意见。

周小松「离题」提问被打断

九龙西梁文广问及租金指数调整问题，关注政府除按现有数据调整外，会否有其他机制协助居民。劳联周小松则关注社署去年10月开始，以失业受助人支援计划取代就业支援计划的相关问题。二人皆被吴永嘉指发言与今次文件内容无直接关系，周的提问更被中断，只准问及与社援指数相关的调查内容。

工联会邓家彪发言时即表示，主持会议并不容易，但希望理解这个议题并没有在委员会上讨论过，强调明白要尊重机制，以及既然是在机制下的调整，议员都不会反对，但关心受助人的议员或因为未曾讨论，想表达更多相关建议，希望主席吴永嘉可多一些包容。他关注租金指数上调1.3%即涉及多少款额，又称相关比例不是太实际，与差估署数据显示部分地区租金上升4.7%不相符。

署理劳工及福利局局长何启明表示，租金津贴水有说按哪一个地区，而㓥房都不一定是综援户居住，有些在公屋或过渡性房屋，令大家面对的困难都有所不同，政府是鼓励市民远离不适切住房，而居于政府资助房屋，故当局无意以单一区域作调整，会检视整个香港的指数去处理。

范骏华关注社援指数是否包含大学生学习开支

管浩鸣其后发言时强调不是针对任何人，但有议员提到事务委员会没有讨论相关项目，重申委员会传阅文件期间，没有议员有意见，又称政府与他商讨透过传阅方式处理，是希望尽快让受助人拿到更多津贴，尽快来财委会申请，并不是不想任何人讨论。

选委界范骏华关注社援指数是否包含大学生的学习开支，因为综援家庭学生升读专上课程后，就不会获发综援资助，只能向政府申请低息贷款作为生活费，这是否合理安排，以及未来可否将全日制专上学生的学习开支涵盖于指数中。何启明表示，以其读大学的经验来说，不只是借贷，都有津贴可以申请，因此在香港升读大专的学生，在学资处资助下都有不少支援。

记者：郭咏欣