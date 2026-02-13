区议员派白色利是封？赵式浩：无兴趣可以唔用 风水角度解释避用红色原因

南区区议员、经民联成员赵式浩自费制作一批利是封供居民领取，惟因利是封并非传统红色，引起居民不满，在社交平台发帖质疑「你爸爸赵世曾冇教你利是封应该系红色嘛？收到真系即场撕烂佢」。赵式浩其后在社交平台发文解释，选色背后是出于风水考量，并就事件致歉。

赵式浩称利是封费用由个人承担

赵式浩表示，今年区议会并无为大家准备利是封，考虑到居民需要，遂自费印制一批利是封供有需要居民领取，强调费用全由个人承担，未有动用公帑，而办事处经常用自己的资源服务居民，称政府给予办事处的资源十分有限。

「火旺之年」避红用黄 惟印色有偏差致效果偏白

至于利是封并非红色，赵式浩以风水角度解释，去年乙巳年及今年丙午年均属火，去年蛇年（巳年）亦代表烈火之象，故去年火灾频繁。今年丙午年，天干地支皆火，南区位处香港南面，南面属火，加上红色本身亦属火，一年之初的选择十分重要，若年头使用红色，容易形成「火上加火」。因此，他从南区风水角度考量，希望新一年更风调雨顺，故避免以红色作为利是封主色。

他续指，利是封设计以金黄色（米黄色）为底色，黄色属土，火生土，能够减缓火的影响；轻金色属辛金，丙辛合水，亦有助化解烈火影响。不过他承认，设计稿中底色为金黄色，但实际打印出来后黄色底色显得较淡，呈现偏白效果，与原设计有偏差，认为并不理想，若因此令部分居民不满，他表示歉意，并已向印刷公司严正反映问题，办事处正跟进处理。

赵式浩：居民对利是封不感兴趣可不用

赵式浩又指，利是封放置在不同地点供居民自行选择领取，若不喜欢该款设计，办事处还有其他利是封可选，数量有限，先到先得。对于设计，他认为每个人都有个人喜好，居民若不感兴趣可选择不用，这只是一个额外选择，希望为大家提供多一点便利。

他最后表示，2008年左右开始学习风水命理，一直有阅读不同命理书藉研究，至今近18年，但在疫情前因某些原因已「金盆洗手」，现已没有再为人看相，又提醒「今年大家要特别小心用火」。

