李家超岁晚落区 探访长者赞居家安老典范 商社会高龄化对策

政情
更新时间：14:52 2026-02-13 HKT
发布时间：14:52 2026-02-13 HKT

农历新春将至，特区政府主要官员今天（2月13日）起展开18区岁晚家访，行政长官李家超在年廿六，先探访在启德青年驿站旅舍「启航1331」中受大埔宏福苑大火影响的居民，其后转往油麻地骏发花园探访长者，期间吸引不少市民及旅客围观。他向在场市民挥手问好，并祝愿市民马到功成、身体健康，一切顺利、小朋友学业进步，一起开心过马年，亦呼吁旅客多走看看，多买东西。

李家超沿途与市民交流 被赞亲民

李家超一行人在家访时逗留约40分钟后离开，随后与多名长者交流，其间和一名坐轮椅的婆婆聊天，婆婆指会和朋友一起出来晒太阳、「倾偈」，并会和朋友在茶楼饮茶。李家超祝愿婆婆身体健康，「马年比今年好，一年比一年更好」。最后李家超前往救世军油麻地长者社区服务中心活动室探望长者。

黄小姐表示，特首问及宝宝的年龄及学说话的情况，提醒宝宝「著多件衫」。她认为政府近年推出的新生儿鼓励措施反应良好，自己亦有受惠。适逢临近新年，看到特首到访社区关心长者，感到非常高兴，并表达感谢。

市民李先生表示，特首亲切问候其生活状况，由日常饮茶、办年货等小事谈起，自己自1993年起居于上址，至今超过30年。他形容特首亲民，感谢特首关心。高女士表示，与特首交流期间被问到会否参与制作传统小食，她笑言自己不懂做「角仔」，形容李家超十分友善，希望政府搞好经济。

政府一直贯彻「居家安老为本，院舍照顾为后援」方针

李家超随后在社交平台表示，在油麻地骏发花园分别探访一名独居长者和一个双老家庭，又参观屋苑内的长者地区中心，与一群长者齐高歌、玩游戏，同庆新岁。抵达骏发花园前，李家超和麦美娟到访由启德社区隔离设施改造的青年驿站旅舍「启航1331」，探访在那里暂住的大埔宏福苑居民，了解他们对长远住宿安排及其他相关议题的看法。

李家超表示，在骏发花园探访的两户长者虽年事已高但身体壮健，更长期担任义工，是居家安老的典范。他提到，政府一直贯彻「居家安老为本，院舍照顾为后援」方针，去年《施政报告》亦提出多项相关措施强化居家安老政策。

高龄化对策工作组探讨社会高龄化对策

李家超表示，根据政府统计处推算，本港年满65岁或以上的长者人口比例，将由2021年约两成上升至2046年约36%，即平均每三名港人中，就有多于一名65岁或以上的长者。

他续指，为应对人口老化的挑战，在去年《施政报告》宣布成立社会高龄化对策工作组，以高层次领导各个范畴的政策措施。工作组由政务司副司长担任组长、劳工及福利局局长担任副组长，成员包括全体15个政策局，将探讨如何善用社会资源和市场力量，推动跨界别合作，制定适时对策应对社会高龄化。工作组亦会考虑推动银发经济的进一步发展，并吸纳咨询安老事务委员会意见，完成后向李家超提交报告。

记者：黄子龙
摄影：陈浩元、卢江球

