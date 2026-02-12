壹传媒创办人黎智英因「串谋勾结外国势力」等罪罪成，被判监20年。保安局局长邓炳强今日( 12日 )去信英国《每日电讯报》，批评该报有关黎智英案的评论错误，具有误导性，直斥有关报道是对读者智商的侮辱。

黎智英作为在香港特区犯罪的中国人 理应在港服刑

邓炳强表示，黎智英是中国人，中国不承认双重国籍。根据香港特别行政区（香港特区）法律和中华人民共和国法律，黎智英是中国公民。作为一名在香港特区犯罪的中国人，他理应在香港特区服刑，这是合乎逻辑的。

邓炳强强调香港不存在死刑，重申黎智英并非因其政治信念而受审，该案也与新闻自由无关。法庭明确认定黎智英为该案主谋，经过156天公正公开的庭审，在公众、媒体和世界各地观察员的见证下，最终判处黎智英20年有期徒刑。庭审期间，法庭审阅了多达2,220件物证、超过8万页的文件以及14名控方证人的证词。黎智英本人出庭作证52天。

他表示，法庭对该案的判决理由和量刑理由均公开透明，并详细阐述了法庭在各个方面的考量。法庭的判决表明，香港的法治健全有力，法律面前人人平等。

他认为任何认为某些人可以免于承担违法行为的法律责任的提议，都等同于鼓吹违法特权，完全违背了法治精神。