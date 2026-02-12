年宵｜李慧琼拉大队行维园花市 购「串串金」赠议员 范骏华$1088帮衬学生买文创

立法会主席李慧琼今午（12日）联同食物安全及环境衞生事务委员会委员等，共42名议员到访维园年宵市场。李慧琼明言今天是要身体力行支持本地经济，做到「丁财两旺」，更希望聆听市民的新年愿望，并透露已建议议员最少消费888元，寓意发发发。

议员最低消$888 寓意发发发

她续称，今年维园摊档竞争非常激烈，400个摊位全数租岀，总成交价较去年多3成，其中干货档更升5成，商户都对市况感到乐观，又指与市民交谈期间，都感觉市道更畅旺。她更呼吁市民去逛花市，支持本地消费，让马年市道马上兴旺。

李慧琼带队买「串串金」送议员

42名议员分成8组去逛花市，其中由李慧琼带领的小队，先去花档扫了8盘花。摊档职员更向他们推销「串串金」，寓意香港满地黄金，意头之好令李慧玲即「拍板」入手，由她「埋单」送予议员。之后他们又去买桔及水仙，档主包好后交由选委界姚栢良拿走，食物安全及环境衞生事务委员会主席陈凯欣笑言，姚是要在维园「运大吉」回去。

期间，李慧琼又与食环署人员交流，了解到在场职员主要由附近4区抽调人手过来，会轮流当值至大年初一凌晨花市结束为止。食环署助理署长温智舜更表示，今年很旺场，感觉人流较去年多一倍，呼吁市民早点来「扫货」，否则可能之后很多年货已被扫空。



范骏华购学生自家设计公仔及抹手巾

之后到干货区，他们先去「帮衬」城大兽医学生，买了他们自家设计的公仔及抹手巾，为取好意头「埋单」1088元，全数由选委界范骏华支付。尾站支持显理中学，购入学生设计的咕𠱸，以及近来流行用于减压的键盘按钮，陈凯欣即选中印有「马上变瘦」按钮，又称议员日常要按钮发言，这个可以作练习之用。

陈振英带领小组主力「帮衬」学生摊档

陈凯欣表示，很感动显理的同学会将年宵收入，捐助校内外有经济需要的学生，故作为议员都是全力支持他们。内会主席陈振英带领的小组，主要「帮衬」学生的摊档，鼓励他们创意，之后又去花档「扫货」，希望今天可带动市民消费的信心。

最后大合照时所有议员都「晒冷」战利品，有花、桔、文创产品、佛跳墙、芒果雪条等，而渔农界陈博智手执一只巨型晒干八爪鱼成焦点，不少议员均说很香，引来大家热议。

记者、摄影：郭咏欣

