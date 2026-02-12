保安局拟修订《边境禁区令》 取消部分米埔边境禁区 料上半年向立会提交附属法例

现时市民到访米埔，须向警务处申请边境禁区许可证，并向渔护署申请「进入米埔沼泽区许可证」。保安局向立法会提交文件，计划修订《边境禁区令》(第245A章)，取消米埔部分边境禁区，并修订边境禁区界线。取消后，市民无须再向警务处申请边境禁区许可证。当局预计今年上半年内，向立法会提交相关的附属法例，进行「先订立、后审议」的程序，期望在今年年中实施。

文件指出，渔护署会继续执行《野生动物保护条例》，确保在开放米埔边境禁区后，便利市民到访的同时，能继续有效管控进入该区的访客人数，保障重要的生态环境免受过度人为干扰。

另外，随着红花岭郊野公园于2024年11月启用，政府于去年1月24日起，开放沙头角莲麻坑村附近的指明边境禁区路段作为临时安排，并藉宪报公告，豁免乘坐专营小巴通过该禁区路段的人士申请禁区通行证的要求。有关措施便利市民及游客前往莲麻坑村及红花岭郊野公园，广受欢迎。

当局审视上述豁免的成效后，计划修订《边境禁区(准许进入)公告》(第245H章)，将其作为永久措施，准许乘坐专线服务公共小巴进入或离开莲麻坑村的任何人士，进出上述边境禁区路段。当局强调，建议有助长期便利市民及游客到访红花岭郊野公园一带游览观光，体验香港丰富的大自然地貌及文物古迹。

3万2千人次申请进入沙头角禁区

至于当局去年开放沙头角海的禁区范围，旅客在申请禁区许可证后，可进入沙头角墟（中英街除外）及沙头角海游览。至今已有3万2千人次以旅客身份，申请禁区许可证进入相关的禁区范围。

记者︰黄子龙