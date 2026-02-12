议政随想︱谭镇国：《以行动回应期盼 用实干对接发展》

第八届立法会自元旦宣誓就任至今已「满月」，作为新界北地区直选议员，我时刻谨记选民所托，积极透过大会发言、口头与书面质询、法案审议及各委员会工作，持续将市民声音带入议会，务求政策贴近民意、切合民生所需。

过去在地区服务及参选落区期间，不少市民就交通、就业、医疗等各方面议题反映意见，我深深感受到「民生无小事」，市民最关注是日常身边发生的事，而议员正是要透过完善政策或资源分配等，为市民解难。其中俗称「风火轮」及「电鸡」等电动可移动工具，电池隐患与行驶安全等问题，直接关乎社区的安危。早前我在议会提出相关口头质询，促请政府加快完善规管框架，推动制度走向更健全。目前，这一议题已获政府正面回应，计划于今年内完成立法，推出规管安排。

第八届立法会自元旦宣誓就任至今已「满月」。资料图片

与此同时，推动北部都会区发展作为我参选立法会的原因之一，亦是我工作的重点方向。北都是香港未来发展的新引擎，它的成功将为新界北乃至全港市民带来更多机遇，如更多的就业机会、职住均衡的生活、更好的教育、医疗服务等等。随著北都发展已逐步迈向收成期，多项发展措施亦陆续推出，议会对北都的讨论日益深入。我在议会内外将持续倡议，尤其就交通基建、就业配套、社区设施等方面建言，期望以创新思维拆墙松绑，加快落实效率，让市民早日共享发展成果。

行政立法良性互动，为第八届立法会展开新局，我将继续恪尽职守，扎根地区，发挥多年来的跨界别经历，整合资源、协同各方，推动民生议题与地区发展。国家「十五五」规划为香港带来新机遇，行政长官李家超亦提出制定香港首个五年规划，以全面对接国家战略。立法会作为特区治理体系的重要组成部分，定当与特区政府并肩而行，以理性务实的态度，推动有利民生、促进发展的政策与法例，共同建设更安全、更繁荣、更美好的香港。

