大棋盘｜第四条过海隧道势在必行 走线「东西两难全」

政府上周公布《运输策略蓝图》，当中预期过海交通压力会持续增加，将研究兴建第四条过海隧道，分流三隧压力。据目前形势，最有可能的走线是于大屿山东北部连接港岛西，亦有议员倡议由将军澳增设过海隧道至港岛东，但考虑财务安排、未来经济发展等因素，政府只能二择其一。

政府于2023年实施三隧分时段收费后，红隧与东隧车流量有所纾缓，但代价是西隧变得挤塞，不再是以往的「特快通道」。据立法会文件，减价后的西隧在平日繁忙时段的平均车龙，截至前年4月已「超前」东隧。在三隧流量饱和下，兴建第四条过海隧道已是势在必行。

运物局长陈美宝昨提到，政府会评估技术可行性、经济及成本效益等因素，亦可考虑扩建现有隧道。不过实政圆桌立法会议员庄豪锋斩钉截铁指，只扩阔现有隧道肯定无用，因「三隧齐塞」症结不但在隧道本身，而是进出隧道的樽颈位，这些出入口位置早已设计好，维港两岸发展亦已饱和，难再扩大，「就算有四条行车线，一到『樽颈位』就要切线，更易出意外」。

至于具体选项，不外乎是港岛西接驳大屿山东北部，以及将军澳通往港岛东。现时日出康城各期数发展接近完成，加上未来137区及邻近的新填海用地，该处潜在房屋单位达5万伙，基建交通成为一大挑战。

局方昨表明会检视坊间建议的走线，包括港岛西至大屿山东北连接路，或扩建现有隧道的可行性等。其实政府在《运输蓝图》中，已表明在原有的交椅洲人工岛推行无期下，要研究如何加大连接港岛的过海行车隧道容量，反映当局对兴建第四条隧道的选址，已有一定倾向性。

西贡区议员张美雄表示，现时康城居民依赖港铁出入，班次却无显著增加，若未来137区再增加13.5万人口，担心区内交通超负荷。他认为137区接近港岛东，有条件研究过海隧道接驳至小西湾等位置，减少东隧樽颈导致东九龙及将军澳一带挤塞的情况。不过他说明白有多项基建同时上马，加上北都发展，政府发展大型基建时会审慎考虑，相信局方会在今年6号干线全面开通后，再评估成效。

实政圆桌庄豪锋则指，将军澳接驳港岛东隧道固然值得做，但若论缓急先后，必定是港岛西走线为先，因可驳通未来11号干线的作用，服务整个大西北居民。他指政府对港岛西走线已做了一些前期研究，即使人工岛无期，亦可在该处先建桥趸驳通，技术上完全可行。

兴建第四条过海隧道，除考虑交通需求，亦要配合未来人口和经济发展，特别是政府大力推动北部都会区，若维持人工岛的原有走线，接驳11号干线到元朗，可顾及未来北都的大量人口和发展需求。政圈普遍相信，港岛西连接大屿山的方案较大机会跑出。

聂风

