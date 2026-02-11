立法会︱政府申389亿基本工程拨款按年减7% 议员不满削工程额促检讨

政府拟向立法会申请389.29亿元基本工程储备基金整体拨款，较上年度减少6.8%，立法会发展事务委员会今午（11 日）召开会议讨论相关拨款。有建造界议员质疑，在行业面临困境之际，政府工程额却大幅削减，要求当局检讨。亦有议员关注沙头角口岸重建工程的具体时间表。

议员关注沙头角口岸重建时间表

新社联谭镇国关注，政府已预留款项用作沙头角口岸重建，整项工程的预算是1.26亿元，而于2026／27年度的预算约1950万，是否意味相关工程今年开始动工，会否提供时间表、何时可正式开通。

建筑署助理署长（物业事务）陈伯恒表示，署方正为该项目进行小规模的勘察工程，其合约前阶段顾问服务是包括土力工程顾问、文物影响评估、环境评估、交通影响评估等，目前工程范围只是在沙头角管制站原址，以及部分周边土地，约5.5公顷位置。

议员冀政府检讨工程减幅

地产及建造界黄浩明表示，过去5年与建筑物相关的工程额约40亿元，但在建造界目前面临工程不足情况下，今次只有约31亿元，削减了8.3亿元，幅度是非常大，希望当局可检讨相关工程减幅是否可减少。

财经事务及库务局副秘书长（库务）（3）罗中解释，部门会整体检视明年进行中的计划需要多少现金流，以及有多少新项目需要开展而计算。陈伯恒补充，署方负责保养维修超过8,000幢楼宇，包括不同政府建筑物等，展开每项工程前，都会严格审视每个部门提交的建议，并根据建筑物的情况、质素，再评估是否需要作全面翻新或改善工程，做到「应使则使」的目标。

记者：郭咏欣