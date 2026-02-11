食环署长、新闻处长首次公开招聘 月薪近30万 条件包括「能处理政治敏感议题」、具策略性视野

政府今（11日）刊登职位空缺，破天荒首次公开招聘政府新闻处处长及食物环境衞生署署长，截止申请日期为2月25日。据了解，两个职位亦同步容许内部人士投考。两个首长职位薪酬为首长级薪级表第6点，即月薪港币287,990元至296,535元，获取录的申请人将会按公务员合约条款受聘，为期3年，政府可酌情处理续聘安排。受聘人不会在政府调任、晋升或调职。

食环署长招聘｜要求具敏锐政治触觉、推改革经验

根据职位要求，食环署署长须具有敏锐的政治触觉，能够处理政治敏感议题；具丰富的员工管理，推动组织改革的经验，及具执法工作的知识和经验将获优先考虑；熟悉政府体制及庞大财务资源的管理；具备卓越的领导才能；在政策、执法和运作方面具有策略性的视野，备有丰富的前瞻性规划和组织能力。

食环署署长直接向环境及生态局常任秘书长（食物）负责，并根据民政及青年事务局局长授权，负责监督食环署就公众娱乐场所牌照执行的发牌职能及职务，但在有关项下的职责，食环署署长向民政及青年事务局常任秘书长负责。

新闻处长过往皆由AO出任 招聘要求「处理公关议题往绩极佳」

至于政府新闻处处长，要求需熟谙传媒事务，在处理公共关系议题方面往绩极佳，以及具备卓越智力、政治触觉、交际及沟通能力、战略思维及领导才能，并敢于面对变化及挑战。新闻处长直接向民政及青年事务局常任秘书长负责，须领导新闻处履行其使命，即借着提供专业公关意见和宣传政府政策与服务，为香港于境内外建立正面形象。

回归以来，11任新闻处处长皆由政务官（AO）出任，例如现时是财政司副司长的黄伟纶、前局长聂德权和邱腾华、冯程淑仪、陈伟伟等，现任新闻处长廖李可期亦是政务官出身。她两年前由保安局副秘书长调任新闻处长，政府最新公布，她3月30日起重返保安局，出任常任秘书长。

公开招聘资料显示，食环署署长和政府新闻处处长的入职条件包括持有由本港大学颁授的学士或深造学位，或同等学历；具备至少15年行政及管理经验，当中包括至少7年担任高级职位的经验；中英文书写能力优良，并能操流利粤语、普通话及英语；在《基本法及香港国安法》测试中取得及格成绩。

现任食环署署长上任逾一年

现任食环署署长吴文杰于2024年11月11日出任该职位，上任至今一年多。他于1995年8月加入政务职系，2023年4月晋升为首长级乙一级政务官，并曾在多个决策局及部门服务，包括前衞生福利科、前保安科（后改称保安局）、香港驻东京经济贸易办事处、房屋署、前环境运输及工务局、香港驻日内瓦经济贸易办事处及前环境局。

吴文杰亦于2016年1月至2019年9月出任环境保护署副署长，于2019年10月至2022年3月出任在职家庭及学生资助事务处处长，并于2022年4月起出任房屋局副秘书长／房屋署副署长（策略）。