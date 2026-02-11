财政预算案2026｜毕马威倡薪俸税免税额增至14万元 容许使用强积金置业

新一份财政预算案将在本月25公布。毕马威估计25/26年度政府财政赤字约为112亿元，较政府原先预算的670亿元有显著改善，认为与股市畅旺，印花税收入增加等因素有关。毕马威建议薪俸税基本免税额提升至14万元，并考虑容许市民使用部分强积金作置业首期。

料政府财赤有显著改善

毕马威今日（11日）举行记者会。税务合伙人梁爱丽预计，25/26年度约112亿元财赤，较政府原先预算的670亿元有显著改善。她认为这与股票市场畅旺有关，估计25/26年度印花税收入，比原定增加约450亿元。同时随市道复苏，利得税及薪俸税的收入都会较预期多。由于印花税、利得税等属经常性收入，料政府经营帐目会录得盈余，惟卖地收入大减，故综合帐目仍会录得赤字。

梁爱丽续指，近20年有6次财赤，近4年为连续赤字，不过赤字逐年减低，反映经济开始好转。她估计截至今年3月31日，财政储备为6430亿元，约为10个月的政府开支，属稳健水平。她提到，香港受外围影响大，在地缘政治复杂环境下，政府应审慎理财，多元化发展产业，以提升竞争力。

倡按消费物价指数定期调整免税额

政府及公共事务主管合伙人李智深指，薪俸税阶及免税额，过去数年未有重大调整，考虑通涨等因素，建议政府将基本免税额提高至14万元，料会令政府收入减少20亿元。他又建议之后每年可按消费物价指数，定期调整薪俸税阶及免税额。另外，他提出容许市民使用部分强积金，作首次置业「首期」 。至于如何平衡市民的退休保障，他相信自住物业为退休保障之一。

税务合伙人何嘉辉建议，优化现有的家族办公室税务优惠制度，扩大投资范畴至数码资产及贵金属，使其更具吸引力和成效。对高净值人士将资产转移至其家族投资控股工具时，提供印花税豁免。他相信上述两项措施有助，巩固香港成家族办公室的首选地。

记者：林彦汛

