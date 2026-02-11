Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

狗只准入食肆｜料咖啡店对牌照最感兴趣 议员促狗主上「餐桌礼仪班」

政情
更新时间：15:40 2026-02-11 HKT
发布时间：15:40 2026-02-11 HKT

政府计划修例，容许狗只进入获批准食肆，首阶段拟设500至1000个名额。立法会食物安全及环境衞生事务委员日前开会，不少议员对执行细则表示关注。饮食界立法会议员梁进认为，不少业界对牌照持观望态度，相信最感兴趣的是过往已有户外座位、本身是咖啡店的商户；选委界立法会议员陈凯欣则认为，「小步走」的推行方式较为可取，能让这项全新的政策更好地展开。

业界反应两极 咖啡店最感兴趣

梁进今早（11日)在电台节目表示，目前对新牌照最感兴趣的，主要是过往已有户外座位、本身是咖啡店，或位于狗只聚集热点的商户。其他食肆则抱持观望态度，希望先了解实际操作情况再作决定。梁进解释，牌照条款比想像中严格。他指出，食肆一旦取得批注，就不能灵活性去做，取得批注后，必须任何时刻遵守所有条款，而非仅在特定情况或时间下容许狗只进入。

他举例，条款规定食物不能在顾客面前加热，这不仅影响如「羊腩煲」或「烧鹅」等中菜，连咖啡店常见的加热花茶也可能违规，大大影响营运灵活性。

梁进：首阶段名额足够 6个月检视期合适

对于首阶段500至1000个名额是否足够，梁进认为，基于目前业界的审慎态度，此配额在现阶段「理论上应该足够」。他补充，除非出现大量经营者未清楚了解条款便轻率申请，其后才发现无法遵从的情况，否则名额不会构成问题。他又认为，每六个月检视一次申请的做法合适，能给予业界足够时间观察市场反应及评估自身是否适合加入。

针对牌照条件中，要求设有自助餐或食物翻热区的食肆，必须与座位区保持最少三米距离，陈凯欣在同一节目表示认同，但她担忧在香港普遍狭小的餐厅环境中，侍应在传送食物时，或会被地上不受控的狗只绊倒，造成危险。她认为是否可以采用「碎步走」，保持最少三米是否可再作商讨。

吁设「餐桌礼仪班」 加强狗主公民教育

陈凯欣强调，「人宠共融」的核心精神是互相尊重与包容，在赋予狗主带同宠物进入食肆权利的同时，狗主亦应承担相应责任。她建议政府可与非牟利机构（NGO）或爱犬组织合作，为狗主提供免费的「餐桌礼仪班」或制作教学短片等懒人，透过宣传教育，让狗主了解在餐厅环境中应注意的事项，学习如何训练犬只保持稳定。
 

