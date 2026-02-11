Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港铁湾仔站事故｜田北辰 : 金钟至北角段可考虑单轨双行减影响 张欣宇：港铁须查事故是否存在疏漏

港铁今早因工程车故障导致港岛线服务受阻，实政圆桌召集人、前九铁主席田北辰质疑港铁的处理手法，认为可透过缩小停驶范围及实施单轨双行，尽力减少对乘客造成的不便，并要求港铁尽快回应相关质疑。

质疑停驶范围过大  可考虑金钟至北角段实施单轨双行

田北辰今(11日)在社交平台指出，今日事故起因有待调查，但他更关注事后的处理方法。以今日事故而言，上环至金钟路段其实毋须停驶，因事故发生于湾仔，若该路段维持运作，港岛西居民往东行将更为便利。他认为停驶范围毋须延伸至鲗鱼涌，封至北角已经足够，现时停驶范围过大，不必要地影响乘客。他促请港铁解释为何不能缩减停驶范围，以减低对乘客的滋扰。

田北辰建议缩减停驶范围外，亦可考虑于金钟至北角路段实施单轨双行，以最大程度减少乘客不便，同时不影响安全。他指，今次是有物件堕入路轨，而路轨分为两边，此类事故通常只影响其中一边，理应可维持单轨双行。

他重申，过往曾多次指出，事故或故障引致停驶虽无法完全避免，但港铁应尽力以单轨双向方式维持最低限度服务，这是港铁必须达到的标准，亦须展现承担。

智慧交通联盟理事长张欣宇回复《星岛头条》表示，此类事故在港铁四十多年的营运历史中并非首次发生，但出现的机会不高，一年也不会有一次。他又指，本次的修复过程在预计之内，因为此次事故导致路轨旁的信号系统设备被「整个扯烂了」，需要较多工夫进行复修，并且要检查整条线路，「工程车经过唔止𠮶个路段」，以防其他路段也出现类似情况。

市区线路系统老化问题迫切

张欣宇指出，有关的事件港铁须调查清楚，有关事故是否存在疏忽或缺漏，及是否跟足流程彻查，「一般情况而言，轨旁与工程车不会发生碰撞」。现时港铁市区三条主要线路，包括港岛线、荃湾线及观塘线的信号及列车系统已接近「退休」阶段，资产更新换代的需求已相当迫切。
 

相关新闻：

港铁工程车维修路轨后疑遗阻碍物 港岛线上环站至鲗鱼涌站列车服务暂停近1小时

港铁湾仔站事故 服务受阻近句钟  陈美宝：已要求一个月内提交报告

