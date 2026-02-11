Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港铁湾仔站事故｜田北辰倡单轨双行维持有限度服务 张欣宇：班次比巴士更稀疏

更新时间：13:26 2026-02-11 HKT
港铁今早因工程车故障导致港岛线服务受阻，实政圆桌召集人、前九铁主席田北辰质疑港铁的处理手法，认为可透过缩小停驶范围及实施单轨行车，尽力减少对乘客造成的不便，并要求港铁尽快回应相关质疑。

质疑停驶范围过大

田北辰今(11日)在社交平台指出，今日事故起因有待调查，但他更关注事后的处理方法。事故于湾仔发生，但停驶范围由上环至鲗鱼涌，做法是「大到不必要」，质疑此举「只系佢哋自己戴定头盔」，并要求港铁解释为何不能缩小停驶范围。他认为，上环至金钟段服务根本无需暂停，而东行方向亦只需停驶至北角即可，此举已能大大方便港岛西的市民。

除了缩小停驶范围，田北辰亦提出应考虑于金钟至北角段实施单轨行车。他解释，有物件掉落路轨，通常只会影响其中一边路轨，故实施单轨行车应不影响安全。他重申，事故故障虽不能百分百避免，但港铁有责任在可行情况下，透过单轨双行等方式维持最低限度服务，形容这是港铁必须承担及履行的「功课」。

智慧交通联盟理事长张欣宇回复《星岛头条》表示，此类事故在港铁四十多年的营运历史中并非首次发生，但出现的机会不高，一年也不会有一次。他又指，本次的修复竹的过程在预计之内，因为此次事故导致路轨旁的信号系统设备被「整个扯烂了」，需要较多工夫进行复修，并且要检查整条线路，「工程车经过唔止𠮶个路段」，以防其他路段也出现类似情况。

「单轨双行」方案被指不可行

对于有意见提出以「单轨双行」作为紧急应变方案，张欣宇表示并不可行。他解释，在没有足够调头位的情况下，长距离的单轨双行会导致班次比巴士更稀疏。此外，乘客已习惯在固定月台上下车，临时改为单边月台会造成混乱。他以何文田到黄埔的短途为例，说明单轨双行只适用于极短的距离，大范围跨站操作并不可行。

市区线路系统老化问题迫切

张欣宇指出，有关的事件港铁须调查清楚，有关事故是否存在疏忽或缺漏，及是否跟足流程彻查，「一般情况而言，轨旁与工程车不会发生碰撞」。现时港铁市区三条主要线路，包括港岛线、荃湾线及观塘线的信号及列车系统已接近「退休」阶段，资产更新换代的需求已相当迫切。
 

港铁工程车维修路轨后疑遗阻碍物 港岛线上环站至鲗鱼涌站列车服务暂停近1小时

港铁湾仔站事故 服务受阻近句钟  陈美宝：已要求一个月内提交报告

