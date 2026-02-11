港铁湾仔站事故 田北辰倡单轨双行维持有限度服务

港铁今早因工程车故障导致港岛线服务受阻，实政圆桌召集人、前九铁主席田北辰质疑港铁的处理手法，认为可透过缩小停驶范围及实施单轨行车，尽力减少对乘客造成的不便，并要求港铁尽快回应相关质疑。

质疑停驶范围过大

田北辰今(11日)在社交平台指出，今日事故起因有待调查，但他更关注事后的处理方法。事故于湾仔发生，但停驶范围由上环至鲗鱼涌，做法是「大到不必要」，质疑此举「只系佢哋自己戴定头盔」，并要求港铁解释为何不能缩小停驶范围。他认为，上环至金钟段服务根本无需暂停，而东行方向亦只需停驶至北角即可，此举已能大大方便港岛西的市民。

除了缩小停驶范围，田北辰亦提出应考虑于金钟至北角段实施单轨行车。他解释，有物件掉落路轨，通常只会影响其中一边路轨，故实施单轨行车应不影响安全。他重申，事故故障虽不能百分百避免，但港铁有责任在可行情况下，透过单轨双行等方式维持最低限度服务，形容这是港铁必须承担及履行的「功课」。

