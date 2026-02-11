国安白皮书︱罗淑佩：维护国安只有进行时没有完成时 国安家好形势下东方之珠再现辉煌

国务院新闻办公室发布《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书，文化体育及旅游局局长罗淑佩对此表示全力支持，并指《香港国安法》是本港「由乱到治」的分水岭，助香港重拾自信，令东方之珠再现辉煌。

罗淑佩：中央果断出手实施国安法是「一法安香江」

罗淑佩今(11日)在社交平台表示，将认真学习《白皮书》的精神要义，并指要确保「一国两制」在香港准确实施，不走样、不变型，就必须坚决以维护国家主权、安全及发展利益为最高原则。她指出，《白皮书》全面回顾了香港维护国家安全的不凡历程，深入阐明中央对香港的国家安全事务负有根本责任，而特区则需切实履行维护国家安全的宪制责任，其内容具重要指导作用。

《白皮书》亦提到，过去《基本法》第23条立法工作未能及时完成，导致香港在维护国家安全上出现制度性漏洞，让反中乱港势力与外部敌对势力有机可乘，最终在2019年演变成「修例风波」及连场黑暴事件。罗淑佩感谢中央于2020年果断出手，从国家层面制定并实施《香港国安法》，形容此举是「一法安香江」，迅速止暴制乱，成为香港「由乱到治」的分水岭。其后，特区完成《基本法》第23条的本地立法，制定《维护国家安全条例》，与《香港国安法》相辅相成，共同构筑起维护国家安全的法律屏障。

罗淑佩指，在「国安家好」的势态下，香港已重拾昔日自信，东方之珠再现辉煌。资料图片

国安家好势态下 东方之珠再现辉煌

罗淑佩认为，在中央与特区政府共同努力下，香港的繁荣稳定得到有力促进，治理效能显著提升。在「国安家好」的势态下，香港已重拾昔日自信，东方之珠再现辉煌。她举例指，本港近年盛事连连，从启德体育园开幕带来世界级演唱会，到各类文体盛事及国际会议在港举行，再到粤港澳三地成功承办全国运动会，均显示香港魅力。

她续指，这些盛事吸引大量海内外游客访港，2025年录得的访港旅客人次达4,990万，同比增长12%，充分彰显香港对全球旅客的吸引力正不断提升，并让任何抹黑、唱衰香港的谣言不攻自破。

罗淑佩强调，维护国家安全是一项持续进行的工作，「没有完成时，只有进行时」。她与其团队会全力履行《白皮书》的要求，在高水平安全下，抓住国家「十五五」规划的重大机遇，更好融入国家发展大局，为实现强国建设与民族复兴的伟业作出贡献。

