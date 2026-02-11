国安白皮书｜行会成员：全面肯定与指引香港国安工作 构筑高水平安全的香港

国务院昨日（10日）发表《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书。行政会议成员林健锋表示，《白皮书》是对香港维护国安工作的肯定与指引，安全的营商环境为市场注入最强的「定心丸」，是拼经济、谋发展的坚实基础。他强调，未来必须坚持统筹发展与安全，才能让「一国两制」行稳致远。

林健锋：安全稳定是香港发展最坚实基础

林健锋指，《白皮书》的发布，是对香港维护国家安全工作的全面肯定与方向指引，亦是面向未来、引领香港由治及兴的纲领指南。他认为，在中央的坚强领导和全力支持下，香港特区切实履行宪制责任，展现出敢担当、善作为的新气象。行政、立法、司法机关依法履职，社会大众国家安全意识显著提升，香港迅速恢复秩序，重现活力。他形容，安全的营商环境为市场注入了最强的「定心丸」，而安全带来的稳定，正是当前香港拼经济、谋发展、惠民生的最坚实基础。

展望未来，林健锋认为在新的国际形势下，必须牢固树立「发展是硬道理，安全也是硬道理」的理念，坚持统筹发展与安全。他表示，只有坚持在法治轨道上维护安全，在开放环境中保障安全，才能确保香港在由治及兴的新征程上行稳致远，让「一国两制」的实践焕发更旺盛的生命力。他呼吁，市民应积极学习，深刻认识到维护国家安全是每一位的共同责任，携手将国家安全的基石筑得更牢，共同开创香港更繁荣稳定的明天。

陈清霞：黎智英案判刑再次印证香港是法治社会

另一行会成员陈清霞表示，白皮书系统总结了「一国两制」下香港维护国家安全的经验启示，与此同时，法院依据《香港国安法》法例，对黎智英「串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全」案件作出裁决，是香港维护国家安全的又一次成功实践，是落实维护国家安全宪制责任的具体体现，是维护国家安全工作的重要里程碑。

她指法院对黎智英案经过长时间审理，法庭用最严谨标准及绝对公开透明程序进行，依法作出量刑裁决，判刑充分彰显司法公义和法治精神，得到社会各界和广大市民同声支持。她批评黎智英长期利用媒体歪曲事实、煽动仇恨、制造对立，扰乱社会正常秩序，严重破坏社会稳定，尤其在修例风波中，以卑鄙手段煽动对抗，给香港社会和市民造成极大伤害，更公然乞求外部势力制裁中国、制裁香港特区，犯下累累罪行铁证如山，罪有应得，「黎智英案的判刑，再次印证香港是法治社会，坚持有法必依、执法必严、违法必究。」

陈清霞又指，白皮书明确提出维护国家安全只有进行时，没有完成时，维护国家主权、安全、发展利益的任务更重要、更艰巨，以百倍警惕应对各种严峻挑战。香港「一国两制」进入新阶段，由于自身高度开放和发展定位，在推进发展进程中，不可避免遇到各种风险挑战。她支持特区政府坚定扛起维护国家安全的宪制责任，社会各界不断强化安全意识和责任，以坚定魄力构筑高水平安全的香港，筑牢维护国家安全制度屏障。

