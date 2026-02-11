国安白皮书︱拆解「泛化安全」 谭耀宗：外国政府常借题发挥 「乜嘢都话国家安全」

国务院周二发表《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书，当中第五部分以「以高水平安全保障『一国两制』事业高质量发展」为题，并提到维护国家安全的实践不追求「绝对安全」，或「泛化安全」。全国港澳研究会顾问谭耀宗今早（2月11日）于商台节目解读，指安全与发展需要兼顾，并批评部分外国政府经常借题发挥，将国安概念套用在所有事情上，例如「Tiktok」社交平台，「乜嘢都话国家安全」。

国安白皮书︱不追求极端「绝对安全」

对于白皮书提出「不追求绝对安全」以及要警惕「泛化安全」，谭耀宗解释，「不追求绝对安全」意指处事不会去到极端。至于「泛化安全」，他举例：「我哋成日都批评有啲外国政府，佢哋借题发挥，又话呢样又安全，（例如）TikTok又话国家安全问题。」他认为这种做法才是将安全概念泛化。

被问到香港过去社会上是否确曾出现「泛化安全」或滥用安全概念攻击异己的情况，例如在文化界等范畴。谭耀宗未正面回应，但指社会上「可能有人自己个理解、觉得个要求应该高啲」，可以理性讨论增进大家认识，认为这视乎言论由谁说出，「政府官员、有代表性嘅人，唔会随便噏嘅」。

对于社会上可能出现对国安概念的滥用或误解，谭耀宗认为可透过加强宣传教育来处理。他建议政府官员、立法会议员及社会有心人士，可多作解读，让市民更准确理解国家安全的概念，从而减少争拗，共同维护社会稳定。

相关新闻：

国务院发布维护国安《白皮书》 涵五大范畴 形容国安如阳光空气 不追求「泛化安全」允保障人权

国安白皮书｜李家超称正合其时：对国家叛徒作严正警告 斥黎智英充当外部势力爪牙

谭：统筹安全与发展 强调兼顾保障人权

谭耀宗强调，香港维护国安的实践，一切须在法治轨道上进行，并非「某个人讲咗就算数」。若市民触犯相关法例，执法部门需要搜证，经律政司研究，再由法庭经过多级程序审讯，最终才决定是否真正违法，公众毋需过分担心。

《白皮书》亦提到要统筹发展与安全，谭耀宗认为，「统筹」的意思是两者需要兼顾。他指出，不可能只强调安全而忽略发展，否则社会便会停滞，因此在维护「高水平安全」的同时，也要保障「高质量发展」。此外，他重申在维护国安的过程中，仍然要坚持「尊重及保障人权」和「坚持开放」的原则。

被问及发表《白皮书》时机，是否与黎智英案判刑有关，谭耀宗认为这是一次全面的经验总结。他提到《白皮书》内容回顾香港回归以来，在国家安全方面发生的重大问题、所得的经验，以及未来需要注意之处。他指出，在《香港国安法》及23条立法后，不少反中乱港势力已被依法惩处，在这个时间点上，适合发表一份深入、全面的文件，以巩固「一国两制」行稳致远的基础。