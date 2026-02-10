国安白皮书︱唐英年：助社会检视香港维护国安责任 坚持高水平安全保障及发展

全国政协常委唐英年就黎智英案裁决及国务院发布《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书表示，裁决彰显本港法治，而白皮书则重申香港维护国安的宪制责任。他强调，白皮书有助社会重新检视香港在维护国家安全上的重要责任，而安全是发展的前提，香港需履行相关内容，坚持在高水平安全保障下推进高水平开放。

白皮书重申宪制责任 黎案裁决彰显法治

唐英年表示，高等法院对黎智英等人士危害国家安全案件的裁决，彰显了香港的法治精神。他指出，在法治社会中，任何人均有守法的责任，违法者必须负上刑责，而社会安全和稳定才能有发展空间及机会。

唐英年认为，白皮书正好重申香港维护国家安全的宪制责任，有助「一国两制」实践行稳致远。他解释，白皮书具有浓厚时空意义，从历史角度，回顾香港在维护国家安全上的角色，总结香港由乱到治、由治及兴的发展，有助社会重新检视香港在维护国家安全上的重要责任。

安全为发展前提 迎「十五五」规划挑战

「安全是发展的前提，发展是安全的保障」，唐英年相信，随着黎智英等人的危害国安案件审讯告一段落，法治精神得到彰显后，香港需要重新上路，履行白皮书的内容，坚持在高水平安全保障下推进高水平开放，以迎接国家「十五五」规划的发展新安排，以及环球变幻不定的地缘政治挑战。