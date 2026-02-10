去年多类劫案破有纪录以来新低 周一鸣：本港整体治安稳定

警务处处长周一鸣向立法会保安事务委员会简介去年香港治安情况。去年本港整体录得89,137宗罪案，较2023年减少5,610宗，下跌5.9%，是自2019年以来逐年上升后首次回落。周一鸣表示，绝大部分主要罪案均录得下跌，反映本港整体治安情况稳定。

黎智英判刑︱周一鸣：勾结外力危害国安非常严重

在《香港国安法》和《维护国家安全条例》实施后，截至去年底，警方国安处共拘捕6,385人，超过一半已被检控。周一鸣更特别提及黎智英案判刑，指该案显示勾结外国或境外势力危害国家安全属非常严重罪行，强调警队对心怀不轨、危害国家安全的人会坚决依法采取一切管用措施，执法到底、绝不手软。

去年各类劫案共录得66宗，减少24宗，下跌26.7%，为1969年有纪录以来最低，破案率更高达90.9%；爆窃案有816宗，减少404宗，下跌33.1%，同样是有纪录以来最低；暴力罪行则有8,823宗，减少1,662宗，下跌15.9%。

诈骗损失金额录11.3%跌幅

诈骗案有43,212宗，减少1,268宗，下跌2.9%；损失金额亦录得跌幅，由91.5亿元下降至81.2亿元，跌幅11.3%。录得上升的诈骗类别包括网上购物骗案、网上投资骗案及网上求职骗案；录得跌幅的则包括电话骗案、社交媒体骗案及钓鱼骗案。

去年因干犯刑事罪行而被捕的有31,082人，减少5,187人，下跌14.3%。警方认为数字下跌主要由于诈骗、店舖盗窃及伤人与严重殴打案件的被捕人数减少。

选委界议员简慧敏指出，坊间仍有人认为黎智英被控属「政治检控」，希望警方解释此案如何彰显法治精神及司法独立。周一鸣回应指，有人仍戴着「政治眼镜」看待事件，重申全世界不同国家或地区均有自身的国家安全法，香港并非唯一设有相关法例的地方，若以双重标准指称本案为政治检控，绝对不公。

他强调，法律上不会因为被捕人的身份、社会地位、工作，而有不同做法，「犯法就是犯法」，法例都写得非常清楚，不需要再说甚么红线不红线，因为这些一看就会明白。

股票相关诈骗案有上升趋势

民间反诈骗大联盟发起人、选委界议员吴杰庄指，去年诈骗案仍录得超过4万宗，即平均约每12分钟便有一宗，关注目前是否出现新型骗案手法，以及有何方法协助受害人追回被骗款项。

周一鸣表示，虽然去年诈骗案数字轻微下跌，但部分类型如与股票相关的诈骗案有上升趋势。他举例指，部分社交媒体群组声称拥有独特美股内幕消息，一些市民因时差或不理解，更为深信这些信息。警方希望与相关社交媒体平台商讨，透过科技手段阻截这类群组。

至于追回骗款，他指本地10间银行已派员到警察总部协作，令阻截骗款的时间大大缩短，但仍需时进行法律程序，警方将继续研究如何进一步缩短相关处理时间。

记者：郭咏欣

摄影：叶伟豪