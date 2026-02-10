国安白皮书︱林定国：讲好国安故事必要读物 助外界了解香港如何由乱到治

国务院发布《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书。律政司司长林定国今日（10日）在社交平台撰文指，白皮书是阐述香港维护国安最权威详尽的文件。他指白皮书有助外界了解香港如何由乱到治，并重申本港维护国安会继续坚持保障人权及法治等原则。

中央阐述香港维护国安最权威、全面和详尽文件

林定国表示，国务院发布的《「一国两制」下香港维护国家安全的实践》白皮书，属中央阐述香港维护国家安全议题上，最权威、全面和详尽的文件，是讲好香港国安故事的必要读物，形容是「前事不忘，后事之师」。他指出，白皮书以历史观及时序，详述和剖析香港过去遇到的挑战、应对理念、策略与成果，并重申立场及表达对港的要求和期望。

林定国指出，维护国家统一和领土完整是国安的最根本要求。惟回归后二十多年，因种种内外原因，香港一直未能有效履行相关宪制责任，令内外敌对势力肆意进行各种危害国家安全活动。在危急情况下、亦可说是在别无更好选择下，中央履行其根本责任，拨乱反正，建立健全香港维护国安的法律制度和执行机制，并完善选举制度以落实「爱国者治港」原则，为香港有效履行宪制责任创造必要条件。他认为，特区行政、立法和司法机关亦取得重要成果，令香港由乱到治，现已走上由治及兴的新阶段。

维护国安须坚持两大原则

林定国强调，基于复杂的地缘政治，社会必须居安思危，绝不能轻视可能更复杂、更隐蔽的国家安全风险。他引述白皮书提及香港在维护国安上必须坚持的原则。首先是不追求「绝对安全」，指香港相关法律按国际标准，充分尊重和保障基本人权和自由，确保在安全和发展之间取得动态平衡，对维持香港作为开放、自由、多元的国际大都会至为关键。

另外，则是坚持法治轨道，指香港严格按照基本法治原则处理国安问题，特别是司法机关独立行使审判权，依法审理国安案件，不受任何干涉。他形容，优良且具信誉的法治环境，是香港在「一国两制」下必须维持的独特制度优势。

林定国表示，充分理解白皮书，能更有信心、更有理有节地讲好香港维护国安的故事，并更全面准确地履行相关责任。

